政院通過發展觀光條例修法 加速國家觀光發展

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院會今（8）日通過《發展觀光條例》修正草案，交通部說明，為落實總統賴清德「觀光立國」施政目標，修法積極推動觀光產業優化與落實永續經營，並提升消費者權益保障，以期加速國家觀光發展，實現2030年觀光產值達兆元的目標。

交通部報告指出，此次將「永續觀光」和「友善觀光環境」理念納入修法，以積極接軌國際趨勢，確立臺灣觀光政策未來走向，並透過觀光資料掌握、交通樞紐旅客服務量能提升等配套措施，建構更具前瞻性的發展框架。

交通部表示，修法也優化觀光產業經營環境，為產業「鬆綁」興利措施，包括放寬觀光遊樂業定義，以因應經營型態的多元創新；刪除「旅行業經理人」資格限制，回歸公司治理；簡化觀光產業暫停營業報備文件，擴大優惠貸款對象，因應觀光產業多創新元、用人彈性需求，提升產業競爭力。

交通部說，修法也強化消費者權益與旅遊環境，課予旅行業依限請求事故責任保險給付義務，明定旅行業應於前項事故發生之日起算3個月內，在法規所定保險範圍及金額內，向保險公司申請理賠向，維護旅客權益，並因應景區管理需求增列違規行為態樣並提高罰鍰，有效遏止違規行為。

行政院長卓榮泰聽取報告後表示，為因應全球永續觀光發展趨勢，營造友善觀光環境，並達成2030觀光產業兆元產值政策目標，本次修法重點包括提升消費者權益保障、優化觀光產業經營環境、提升觀光環境品質及健全新興遊憩管理制度，與時俱進完備法案內容，盼達成季季都是觀光季、每個城市及每個人物都有故事、每個鄉鎮都有據點，以及每個地方都有服務。

交通部今日在行政院會後記者會上，說明《發展觀光條例》部分條文修正草案內容。（記者郭曉蓓攝）