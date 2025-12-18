政院通過社安網2.0 老團籲整合系統 婦團盼提升家庭功能

行政院會今天(18日)通過「強化社會安全網計畫2.0」，包括推動獨老普查與到宅育兒指導。老人團體建議政府應整合各體系的獨老資訊，避免重複服務、遺漏個案，並在相關服務納入感測科技。婦女團體則呼籲政府從前端解決社安網破口，投注資源提供婚姻經營與支持體系。

行政院會18日通過「強化社會安全網計畫2.0」，將由事後協助走向事前預防，並提出六大服務精進策略，其中一大重點是對獨居長輩的關懷，明年起將啟動全台獨老訪查，並根據需求進行風險分級，提供送餐、緊急救援裝置等服務。

廣告 廣告

對此，弘道基金會專員廖燕秋18日受訪表示，衛福部2023年便花蠻多經費推動「強化獨居老人關懷服務計畫」，當時已要求各縣市政府盡量擴大普查，因此這幾年一直有在推動，該會樂見此次全台普查與民政系統合作，但也建議政府整合長照、健保、社福、戶政四大體系資訊，否則只會造成獨老被重複服務，卻漏掉潛在風險個案；此外，各縣市獨老標準不一，政府也應針對都市與偏鄉狀況，將獨老定義標準化。

廖燕秋指出，現行的居家緊急救援裝置服務都屬於被動式系統，須人為手動按鈕或當系統啟動時才知道發生事件，這已是相對落後的設施；目前已有很多感測科技，政府應思考將其納入政策，另外也可連結智慧電表、智慧水表，以即時掌握異常情況，避免「孤獨死」發生。她說：『(原音)但是如果說有一些感應，或者是透過智慧水表、電表發現一些用電、用水的異常，那馬上就可以通知鄰里或者是通知到社福，或者通知到哪些相應的一些單位，可以即時的去做一些檢測，就不會有可能是在家裡很多天，或者是真的摔了很多天之後才有人發現的這些情形。』

此外，社安網2.0也提供新手父母到宅育兒指導，台灣懷孕婦女關懷協會秘書長林朝興受訪肯定政府提供相關支持，但也指出社安網一直在補破網，處理家暴、兒少等問題，而這些問題的根本在於家庭功能失衡，過去25年平均每10對結婚便有4對離婚，婚齡中位數僅8年，他建議政府成立「兒少及家庭支持署」的同時，也應協助民眾經營婚姻家庭並提供支持。他說：『(原音)婚姻這件事情，積極的去協助一般的老百姓怎麼去經營一個婚姻家庭這方面的知識、一個學習的傳遞。第二是說怎麼去讓他的婚姻能夠一個在有支持、陪伴的一個支持體系去建立起來，我覺得這是社安網的一個最基礎的設施跟措施。』

林朝興表示，破碎的家庭對於兒少有很大的傷害，可能影響其對婚姻、生育的期待，導致少子化等惡性循環，他建議政府應投注資源在婚姻學習、婚姻經營等，才能讓社安網發揮更大的功能。