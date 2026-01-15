政院通過老農津貼加碼至1萬 若三讀估逾53萬人受惠

去（2025）年底立法院審查《老農津貼暫行條例》修正草案，不分朝野立委都提案提高老農津貼，現行8110元，立委覺得應加碼至9000、1萬甚至最高1萬5000元。15日政院拍板要提高至1萬元。農業部坦言，若光以CPI成長3.8%來看，只能調升至8380元，因此決定以100年為基期，CPI成長7%，再加上其他因素，一舉提高至萬元。

農業部次長胡忠一表示，「如果只有計算這2年的CPI，對於農民他們的生活是有壓力的。所以我們基於考量現實狀況、經濟環境，還有整個這個民意的反應，所以我們就選定以1萬塊。」

老農津貼的排富條款也超過13年沒修正，農業部決定把個人所得50萬元，放寬到60萬元；土地及房屋價值從500萬元提升至1025萬元，並刪除自住房屋扣除上限，將增加7654位農民受惠。另外也增訂期中檢討機制。

農業部農民輔導司代理司長陳怡任說明，「那滿2年之後那再重新的檢討，如果說消費者物價指數超過了3%以上的話，也必須要啟動來做這樣的一個調整。」

若政院版本在立院審議通過，將有超過53萬名65歲以上老農受惠，但政府也會增加129億元支出。學者認為農民福利固然要提升，但是否排擠其他農業施政，必須謹慎以對。

台大農經系特聘教授兼生農學院副院長張宏浩指出，「算福利制度，它並不是農業生產跟發展的制度。增加農民的福利這件事情本來就是好的，要怎麼樣能夠兼顧其他農業政策的均衡發展，這個就是非常非常困難的一個問題。」

學者呼籲，提高津貼也必須有嚴查資格等配套，讓真正的老農受照顧。而前農業部長陳吉仲也疾呼大幅提高津貼會排擠農業預算，並建議未來加入農保者的農地資格，要從1分地提高至2分地，避免造成農地細分破碎。