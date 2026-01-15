政院通過老農津貼調升至1萬元 預計53萬人受惠

農業部次長胡忠一說明老農津貼調整規劃。(行政院提供)

行政院院會今天(15日)通過「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文修正草案，將老農津貼從現在每月8,110元調高到1萬元，另外修法也放寬排富標準，未來修法通過後，預計有超過53萬老農受惠。

農業部表示，考量近年物價持續上漲，現行老農津貼發放額度已難以充分支應基本生活所需，因此，修改老農津貼暫行條例第4條規定，除了明定老農津貼發放額度自現在的8110元調整至1萬元，同時新增在定期調整後2年，只要消費者物價指數(CPI)累計成長率達3%，就啟動調整程序，相關新增經費由中央全額負擔。

廣告 廣告

此外，修法也放寬排富標準，將老農在農業所得以外的個人綜合所得稅各類所得總額門檻，由50萬元調整至60萬元；個人所有土地及房屋財產價值門檻，由500萬元調整至1,025萬元，並明定未來於發放額度調整時，每4年依CPI成長率及公告土地現值調幅同步檢討調整，建立與時俱進的排富機制。同時，為落實居住正義，刪除唯一自住房屋扣除額上限，避免老農只因自住需求而被排除於津貼保障之外，根據農業部計算，在現行排富規定下，有1萬4,505人被排除在外，未來修法通過後，有7,654人可領取老農津貼。

由於朝野政黨針對老農津貼調整有不同看法，建議調整為1萬2千元或1萬5千元，對此，農業部次長胡忠一表示，考量政府財政、社會福利衡平性及未來的人口變化，經過多次研擬，最後提出調高為1萬元，預計未來修法通過後，會有53萬人受惠，預算新增約129億元，由中央政府支應。

行政院院長卓榮泰表示，老農津貼相當於退休農民的老年給付，本次修法調高發放額度為每人每月1萬元，同時為因應物價上調強化保證，新增CPI指數達到3%的調整機制及寬鬆現行排富標準，以肯定農民對糧食安全及國家發展的貢獻與價值，落實照顧農民的老年生活，請農業部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。