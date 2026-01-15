政院通過老農津貼調漲到1萬 自住屋免列排富條款

政院通過農業部提出的老農津貼調整到每月1萬元等修正草案提案，之後將再送立院審議。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕現行老農津貼額度為每月8110元，並有排富條款，政院今(15日)通過農業部提出的相關修正草案，擬從今年起提高到1萬元，並將排富條款額度調高，並刪除唯一自住房屋扣除額上限，也將過去調整老農津貼成長率除每4年依消費者物價指數(CPI)調整，若2年CPI指數漲幅達3%就調整。

為讓農民老年生活有保障，依「老年農民福利津貼暫行條例」規定，每月發放8110元，因應近年物價上漲，現行的老農津貼難滿足基本生活開支，農業部擬定相關修正草案，規劃將發放額度由現行每月8110元調高至1萬元，以貼近現行生活成本。

過去老農津貼額度為每4年依CPI成長率調整，農業部表示，因基期偏低，調整幅度有限，難以即時反映物價波動，除直接調升額度外，另增訂額度檢討機制，於定期調整後2年CPI累計成長率達3％即啟動調整程序，以維持老農實質購買力，建立更具彈性與即時性的制度。

草案中也調整2013年以來實施的排富規定，農業部表示，這次修正內容將農業所得以外之個人綜合所得稅各類所得總額門檻，由50萬元調整至60萬元；個人所有土地及房屋財產價值門檻，由500萬元調整至1025萬元，並明定未來於發放額度調整時，每4年依CPI成長率及公告土地現值調幅同步檢討調整，另為落實居住正義，刪除唯一自住房屋扣除額上限，避免僅因自住需求而被排除於津貼保障之外。

部分立委提案老農津貼應調漲到1.2萬元以上，農業部次長胡忠一在院會記者會上說明，這次提案調整到1萬元，是考量現行老農津貼每年的財政費用支出達502億元，並且老農津貼都是由中央財政全額負擔，考量整體財政與不排擠農業建設，並考量台灣人口少子化等現況，因此最後提出老農津貼每月調漲到1萬元，該草案仍需立院審議通過。

