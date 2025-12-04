政院通過藥物整備計畫 強化供應鏈韌性與國產替代力

近年全球多項藥物供應短缺，為強化供應鏈韌性，行政院在4日院會拍板通過4年期共新台幣240億元的「國家藥物韌性整備計畫」。行政院長卓榮泰期盼建構醫療防線、強化藥物供應鏈韌性與國產替代能力。

為因應全球藥物供應短缺，行政院今年核定衛福部、經濟部、核安會共同提出的4年期「國家藥物韌性整備計畫-領航健康台灣生醫動能」。行政院長卓榮泰表示，政府規劃自明年起4年(2026年至2029年)共投入新台幣240億元，建立更完整的藥品製造、監控與供應網絡，盼強化醫藥彈性排程及國產替代能力，提升整體供應鏈韌性以及應變能力。

衛福部食藥署副署長王德原表示，該計畫將以跨部會合作推動，衛福部負責關鍵藥品清單與國產化進度；經濟部提供研發與產業升級補助；財政部研議租稅工具；環境部協助風險評估及廢棄物處理；核安會負責核災及緊急藥品資訊整備，將藉由六大行動方案，包括原料藥國造化、學名藥國際化、生物藥自主化、核醫藥在地化、掌握關鍵醫材與強化智慧監控等，希望在4年內建立完整的韌性供應體系。

衛福部長石崇良也指出，目前國內有30家原料藥廠與144家製藥廠，但國內原料藥使用比例僅16.8%，必要藥品約64%皆仰賴進口，顯示國內供應韌性不足。他強調，政府將藉此計畫強化原料藥與學名藥的自製能力，預期新增至少50項關鍵藥品的國產化品項。他說：『(原音)同時我們的必要藥品裡面大概64%都是仰賴進口，所以在我們的供藥韌性上相當的脆弱，所以我們才會提出這一個藥物韌性整備計畫，希望利用4年240億預算，挹注國內的原料藥廠，還有學名藥廠，讓藥廠自製能力提升，我們預期能夠在4年內，對於原料藥廠跟這個關鍵藥品增加至少50項自製能力，那麼明年我們則是編列了54億4,800萬，作為我們第一年的推動計畫。』

另外，整備計畫中也提及研議韌性專章、藥物韌性基金等。石崇良表示，目前對精準醫療、再生醫療等特定領域已有賦稅折抵措施，業界則建議應在條例中增設「供應韌性專章」，將國內製造、提升自主與自製能力等措施納入獎勵範圍。他表示，衛福部將與經濟部持續研議是否有設置專章的必要，並進一步討論搭配「藥物韌性基金」的規劃方向。

媒體追問台灣健保制度導致藥廠利潤不高，是否會調整藥價？石崇良回應表示，健保署在今年4月已經修訂藥品支付標準、藥價調整辦法，包含使用國內原料藥的藥品、國內製造臨床實驗、突破專利連結等藥品都增加給付10%等措施；必要藥品國內製造數量不足時，也可申請調整藥價。