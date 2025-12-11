政院通過衛福部組改 成立兒少、長照署及2法人

衛生福利部部長石崇良說明衛福部組改方向。(行政院提供)

行政院院會今天(11日)通過「衛生福利部組織調整暨組織法修正案」，衛福部將成立「兒少及家庭支持署」，守護兒少健康成長，同時整併長照、社會發展業務，升級為「長期照顧及社會發展署」，希望支持活躍老化，提供民眾更全面性的完善照護，符合國家發展。

衛生福利部表示，本次組改為回應社會需求，將成立「兒少及家庭支持署」，整合兒少健康與福利業務，涵蓋預防保健、早期療育、托嬰托育、福利與保護等，建立完整的兒少支持體系，強化家庭支持功能與韌性，同時將完善前端預防、中段輔導到後端照顧之組織結構，確保服務連續性。

另外，我國將進入超高齡社會，衛福部也整併長照、社會發展業務，升級為「長期照顧及社會發展署」，整合長者、身心障礙者的權益及福利，優化不同失能需求的服務，並與醫療接軌，服務也將更加多元與順暢。

衛生福利部部長石崇良說明，過去雖有長照司，但長照業務卻散在許多不同單位，本次組改後，全部整併到「長期照顧及社會發展署」，讓長照業務連結福利業務，不只是做後段的承接照顧，也做前段的健康促進、健康老化業務。

另外，在「長期照顧及社會發展署」中，獨立成立婦女福利組，因應人口減少，要讓所有人力發揮所長，進行婦女人力培力服務、社會參與政策的規劃與推動等。

組織調整也增設行政法人「國家醫療科技評估中心」，協助進行健保給付新藥、新醫療科技的評估、決策與執行能力，加速民眾取得最新治療，減輕疾病負擔；另外，也將國家中醫藥研究所轉成行政法人「國家中醫研究院」，石崇良部長說，過去受限於各項公務人員任用限制，即便研發出如「新冠一號」這樣的新藥，也受限於公務機關法規，在技轉上有諸多限制，用人也不具彈性，改為行政法人後，將可經由整合資源，發展屬於臺灣特色的中醫藥實證醫學與產學模式，同時提高用人彈性，吸引醫療科技評估及中醫研究的專業人才。