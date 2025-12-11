政院通過衛福部組織調整 新設國家醫療科技評估中心

衛福部組改調整架構。 圖：衛福部提供

[Newtalk新聞] 社會變遷造成人口與家庭結構轉變，各界對各項健康與福利政策期待日益增加，政府積極調整步伐，衛生福利部今（11）天在行政院會報告組織調整架構，將成立「兒少及家庭支持署」守護兒少健康成長，同時整併長照、社會發展業務，升級為「長期照顧及社會發展署」，支持活躍老化，朝向「以人為中心」優化服務模式，提供民眾更全面性的完善照護，更符合國家發展。此外，衛福部還新設兩個行政法人，「國家醫療科技評估中心」促進新藥、新醫療科技的決策效率與執行能力，加速民眾取得最新治療，減輕疾病負擔；以及國家中醫藥研究所轉成「國家中醫研究院」，經由整合資源，發展屬於台灣特色的中醫藥實證醫學與產學模式。

廣告 廣告

衛福部表示，在此次組織調整中，成立「兒少及家庭支持署」專責機關是一大重點，整合兒少健康與福利業務，涵蓋預防保健、早期療育，到托嬰托育、福利與保護等，建立完整的兒少支持體系，並強化家庭支持功能與韌性。

另外，隨著超高齡社會來臨，為精進照顧服務，設立「長期照顧及社會發展署」，並整合長者、身心障礙者的權益及福利，優化不同失能需求的服務，並與醫療接軌，提升民眾的便利性。

此外，衛福部還增設「國家醫療科技評估中心」行政法人，促進新藥、新醫療科技的決策效率與執行能力，加速民眾取得最新治療，減輕疾病負擔；以及國家中醫藥研究所轉成「國家中醫研究院」行政法人，經由整合資源，發展屬於台灣特色的中醫藥實證醫學與產學模式。

衛福部指出，此次組織調整有助於強化業務整合及提升推動效能。在兒童照護方面，將完善前端預防、中段輔導到後端照顧之組織結構，確保服務連續性；在長者照顧方面，服務將更加多元與順暢；行政法人之設立則將提高用人彈性，吸引醫療科技評估及中醫研究的專業人才。

副院長鄭麗君裁示，這次修法推動衛福部組織調整，成立「兒少及家庭支持署」及「長期照顧及社會發展署」，係為因應人口結構變化、落實「國家希望工程」、回應社會訴求，秉持「統整事權、提升效能」的精神，強化政府對兒少、高齡與身心障礙者以及婦女的照顧與發展，達成健康台灣願景。另因應業務的需要，成立「國家醫療科技評估中心」、「國家中醫研究院」兩個行政法人來強化組織的運作彈性，提升公共服務的量能。以上組織法送請立法院審議後，請衛福部加強與外界及立法院朝野各黨團說明與溝通，早日完成立法程序。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不執行修惡版的《財劃法》？政院：一定會「依法行政」

脫鉤「代理孕母」 政院拍板《人工生殖法》修正草案