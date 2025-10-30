政院通過補助養豬產業人員損失 預算粗估11億元

農業部部長陳駿季。(行政院提供)

在非洲豬瘟防疫期間，豬肉禁宰禁運等政策造成相關從業人員損失，行政院院會今天(30日)通過農業部所提出的補助方案，從10月23日到11月6日禁宰禁運及禁用廚餘的15天，補助豬農等一級生產鏈及相關從業人員的損失，同時也提出疫情獎勵通報5000元，補助總預算約需11億元，最快下周一(11月3日)開始受理申請。

農業部動植物防疫檢疫署組長林念農說明，為了減輕豬農及從業人員的損失，提出相關補助計畫，在禁用廚餘的這段期間，對廚餘養豬場進行飼料差額每頭豬300元的補助，及依養豬場規模補助廚餘清運油資每場8千到1萬8千元。

在一級生產鏈從業人員及業者的輔導補助方面，補助養豬農民因為延遲上市的飼料費用每頭豬810元，肉品市場禁宰期間營運成本的租金收入損失每場最高20萬元、禁宰期間毛豬承銷人暫停營業的收入損失每人補助1萬5千元；屠宰場補助禁宰損失每頭豬200元，傳統肉攤暫停營業的損失每攤補助3萬元；另外，補貼禁運期間保育豬管制移動導致密飼死亡的損失，每頭豬2500元，而在禁運期間進行疫情主動通報者，每案補助5千元，政府也提供貸款利息補貼，希望可減輕業者損失，同時也避免隱匿疫情。

農業部部長陳駿季表示，防疫期間受影響的人數估計在6萬2千人到6萬4千人，補助預算粗估需11億元，農業部會儘速完成行政準備作業，希望能在11月3日開始受理申請。

農業部也設立受非洲豬瘟影響養豬產業服務專線，提供申請補助相關諮詢，養豬農民、肉品市場、承銷人及屠宰場從業人員可撥農業部服務專線：0800-528-989，市場豬肉攤商則可洽經濟部專線：0800-280-280。