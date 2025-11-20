政院通過財劃法修正案 卓榮泰：避免財政土石流釀災

行政院20日召開記者會，說明院版《財政收支劃分法》修正草案，行政院副院長鄭麗君(左起)、行政院長卓榮泰、行政院秘書長張惇涵等人出席。(記者羅沛德攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今(20)日通過「財劃法」修正草案，院長卓榮泰親上火線說明，他強調，院版是可以取得最大共識的版本，呼籲立院不要一意孤行，否則國家有如被逼上財政失速列車，難以掌控，而財政土石流必釀巨大災害，他也重申，協商未到根本絕望不放棄協商，逼政院違憲違法，不僅政院做不到，國人也不會容許，「這是我們的底線」。

卓揆指出，過去25年來，無論是哪一個政黨執政，行政院在任何一個執政黨組織底下，曾經有5次修正「財劃法」，其中2次有送到立法院初審，但因「財劃法」是國家財政根本大法、堪稱財政憲法，歷年來意見分歧，無法取得共識。所以5次的嘗試性修法，最後都無極而終，無法完成修法程序。

廣告 廣告

卓揆表示，修法有其困難，但中央對地方的補助，逐年持續增加。從蔡英文總統到賴清德總統，在過去的幾年當中，透過統籌分配稅款與補助款，挹助地方財源逐年升高，今年已達到1兆113億元，是史上最高，地方的財政也由虧轉盈、由負轉正，因此地方是沒有急迫的財政缺口。

卓揆強調，只有院版「財劃法」是針對問題對症下藥，但立院在沒有共識下逕付二讀，沒有經過充分討論，這其中會出現諸多問題。首先是明年中央政府總預算，舉債將達到5600億元，違反「公債法」規定，如果照這版本來編定中央政府總預算，那就是一部違反法律的總預算，「行政院編不來，也編不得，我們無法做到」。

卓揆說，其次中央負擔了很多福國利民的政策，如要中央自己來調整刪減，到底哪一樣是可以刪減？若是不違背舉債上限15%的「公債法」規定，就要砍掉自己明年中央政府總預算，要砍國防、科技發展、外交，或社福與長照3.0預算嗎？國安受更大威脅、科技發展停滯、治水不力，「難道是行政院負責？還是立法院負責」？

卓揆強調，中央會因此失去了很多災變應變的能力，今年發生這麼多災害，完全交給地方來執行，國人會看得到效率嗎？中央財源大幅被掏空，縣市之間富者越富，貧者沒有變強，要求把過往已經執行完成的計畫型補助，再平均計算再回復過來，而一般型補助也不能少，即使是很多縣市軌道工程已經完成了，還要把它計算在計畫型補助裡面，這樣的制度設計是絕對的不合理的。

【看原文連結】

更多自由時報報導

立法院「財劃法」修法送抵 行政院是否副署受關注

府院黨盤點財劃法立院攻防 黨政人士：「這三案」一併思考

檢討立院攻防 行政院會今臨時增列勞保條例修正案

獨家》有中國身分證！已註銷逾50人國籍 中配難割捨也被除籍

