政院通過身權法修法 明定禁止歧視、騷擾 整合長照與個人助理服務

行政院今日（18）通過「身心障礙者權益保障法」部分條文修正草案，將函請立法院審議。（示意圖，Shutterstock／達志）

身障權法18年未大修，行政院今日（18）通過「身心障礙者權益保障法」部分條文修正草案，將函請立法院審議。修正內容強化自立生活支持服務運作機制，也配合「反歧視法」草案，將禁止歧視、禁止騷擾都入法；衛福部表示，修法通過後，也將整合長照與個人助理服務，建立全國一致性原則。

衛福部去年8月預告修法後，歷經一年多，今日行政院版本終於出爐。針對身障團體關注的「個人助理」，社家署長周道君說明，個人助理是自立生活服務之一，此次修法第50條強化促進自立生活及社區融合，明確規範地方政府依需求評估結果辦理自立生活支持服務時，應結合各項支持服務資源。

草案第50條之一，明定身障者社會參與及活動支持所需人力，得由「個人助理」協助。周道君說，至於執行細節，將由子法與相關配套處理；修法通過後，未來也將整合長照與個人助理服務，如長照服務額度及個人助理時數整合、服務內容銜接，會再與各地方政府進行一致性原則討論，保障身障者使用權益。

第二，為落實身心障礙者權利公約，本次修法明定身障者代表及身障者人數組成比例，需為身權小組成員2分之1，並確保資訊近用及表意權，讓政策制定更符合需求。

同時，禁止騷擾、損害賠償請求權、合理調整、通用設計也都入法。周道君說明，「騷擾」定義會優先參考行政院目前研擬中的「反歧視法」草案，對特定人有特徵上、不受歡迎的言詞或行為，造成恐嚇、脅迫、敵對、羞辱環境，讓對方覺得人格尊嚴遭侵犯，影響日常生活、社會活動等。

周道君舉例，上下樓梯時身障者表達不方便，但旁人說「行動不便就不要來」等言語，就可能是歧視；騷擾則可能有更隱晦操作、更隱喻作法，實際上仍對身障者造成影響。未來將禁止騷擾及歧視都入法，當發生這種情況，若構成損害可依民事程序要求損害賠償，非財產、名譽損害部分也可要求回復處分。

另外，修法強化無障礙環境規劃，各級政府、公營事業等所建置網站及APP軟體，均應通過無障礙檢測；行的便利上，市區道路、人行道、騎樓若不符合資格，各縣市政府應訂定分年分期改善計畫，並整合交通服務資源、發展復康巴士等。針對身障福利機構，則增訂機構人員消極資格、相關罰則及退場機制。

周道君表示，政院版本草案送出後，將函請立法院審議，並積極與立法院朝野各黨團溝通協調，希望早日完成修法程序。各界十分關心身障權法修法，相信不會讓身障者等太久。

