政院通過農退儲金提繳比例 改為農民4成、政府6成

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院會今（11）日討論通過農業部擬具「農民退休儲金條例」第2條及第7條修正草案，調整農民與政府每月提繳金額，將農民負擔比例由現行5成調降為4成， 政府改為6成，以減輕農民經濟負擔，提升農民參與農退儲金制度的意願。農業部表示，若農民提繳年資達30年，在新制下將少繳約33萬元，且相關儲蓄保障不變。

根據農業部統計，未滿65歲、符合農退資格約22萬人，但今年10月提繳人數僅8萬9千多人，覆蓋率為41%。立院預算中心資料顯示，截至去年9月，20歲至29歲青年提繳率更僅24 %。覆蓋率低落的原因在於經濟考量。

廣告 廣告

農業部說明，農民退休儲金自民國110年1月1日起推動，現行規定是由農民與主管機關按月提繳相同金額，各負擔一半。因青年初期從農，經濟負擔較大，影響提繳農民退休儲金意願，經考量農民的儲蓄能力及各種職業間退休保障水準的衡平性，農業部在保障不變、提繳總金額不變的前提下，提出修正農民與政府的分擔比例，改為農民負擔總金額的40%，主管機關負擔60%，實質降低農民提繳負擔，增加農民參與誘因。

農業部表示，若以115年最低工資為例，調整農民與政府每月提繳金額，將原本由農民與政府提繳5：5調整為4：6後，農民每月少繳590元，政府1年增加負擔6億元。若農民提繳年資達30年，在新制下將少繳約33萬元，且相關儲蓄保障不變。

農業部指出，農民退休儲金是建構「三保一金」四大農民福利體系的重要一環，截至114年10月底，農民退休儲金制度參與人數已達約11萬人。此次修法希望透過降低農民提繳負擔，解決農民反映的經濟負擔問題，實質支持農民的儲蓄養老意願，進一步擴大覆蓋率，期盼透過更完善的社會安全網，讓所有實際從農者能夠安居樂業，也吸引更多青年投入農業。

農業部今日在行政院會後記者會上，說明「農民退休儲金條例」修法內容，將農民負擔比例由現行5成調降為4成， 政府改為6成。（記者郭曉蓓攝）