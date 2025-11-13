政院通過防詐條例修正案 增訂詐欺犯禁奢條款

太子集團先前爆發跨國詐騙案，不只被查出擁有豪宅名車，連子公司「天旭國際」，也在台北101承租百坪當招待所。台北101董事長賈永婕發聲明回應，台北101沒有公權力查租戶背景，喊話政府幫忙監管。

為防堵詐騙，行政院會13日通過《詐欺犯罪危害防制條例》修正案，針對高額詐欺犯罪提高法定刑責，加速嚴懲重罰。

台北市民邱小姐認為，「很好啊，這樣才能預防更多人被詐騙。」

台北市民林小姐覺得，「不管詐欺的金額大小，只要有這個意圖的話不應該，就是要罰重一點。」

台北市民才先生表示，「這個修法是好事啊，至少你有開始進步了。」

針對高額詐欺犯罪，詐騙金額超過1億元，將面臨7年以上有期徒刑，最高可併科5億元罰金；同時將財損門檻，從500萬下修到100萬。並鼓勵犯罪行為人若在自首自白6個月內，支付被害人和解全部金額，可換取減刑。

法務部次長黃謀信對此說明，「在整個訴訟上它有可能會產生一個訴訟延滯，甚至有些被告他就假意虛意的說和解，來賺取到獲得法院的一個減刑的寬典，但事實上他後來又不實質上的履行。」

修法也增訂禁奢條款，被告未返還詐騙金額前，買名車或生活有逾越一般人豪奢行為，都是法院量刑標準。金管會也設立金融防詐法制架構，包含建立疑似詐欺被害人保護機制，和跨業照會機制等。

金管會銀行局長童政彰指出，「比方說像民眾，他先前把款項匯到了這個警示的帳戶，當警方把這些名單提供給金融機構的時候，金融機構就能夠加強對於我們民眾的一個保護措施。」

銘傳大學犯罪防治學系暨研究所副教授王伯頎說道，「也許在這樣的一個政策施行了之後，一段時間也許3個月1季，是不是做一些滾動式的修正。」

學者認為，政府成立打詐國家隊積極打詐，應該各部會動起來，透過整合和整體規劃方式，才能拉高打詐成效。