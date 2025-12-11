政院通過「人工生殖法」修正草案 尊重女性生育自主權

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院會今（11）日通過衛生福利部擬具的「人工生殖法」修正草案，以尊重女性生育自主權為基本理念，確保人工生殖醫療品質、女性生育健康與人工生殖子女權益保障等，並開放讓已完成結婚登記的女同性伴侶及未婚女性合法使用人工生殖技術；草案將函請立法院審議。

衛福部表示，修正要點擴大人工生殖技術適用對象，除不孕症夫妻外，新增設籍且長居臺灣的未婚女性，以已完成結婚登記的女同性伴侶。受術者須能以自身子宮懷孕及分娩，包含不孕夫妻、女同性配偶至少一方擁有健康生殖細胞，未婚女性也須具有健康卵子，以及滿45歲婦女需先經檢查，確認無不適合懷孕或生產的疾病或生理狀況。

廣告 廣告

草案也維護人工生殖所生子女最佳利益，包括由中央主管機關指定的專業機構進行子女最佳利益的評估，人工生殖機構需確認欲受術者經評估符合子女最佳利益且適合人工生殖，才能提供人工生殖技術相關醫療服務，以確保人工生殖子女於穩定及安全的環境中成長。

維護人工生殖子女血緣認知權方面，增訂經由捐贈生殖細胞所生子女得知悉其生殖細胞捐贈人的血型、國籍等非辨識資料。若患有重大遺傳性疾病或有器官移植需求等，可依法查詢捐贈人的姓名及聯絡方法等；當人工生殖子女成年後，若取得其生殖細胞捐贈人的同意，可以得知該捐贈人同意提供的資料。此外，也保障人工生殖子女法律地位，以人工生殖子女最佳利益為最高指導原則，修正人工生殖子女的法律地位規定，以使其親子關係更加穩固。

草案也針對強化人工生殖機構管理與規範，包含強化捐贈生殖細胞使用及銷毀規範，禁止同時植入不同捐贈人生殖細胞形成的胚胎等，以及增加機構通報捐贈人資訊、人工生殖施術情形及性別分析等，同時也要求人工生殖機構應加強知情同意程序與醫療風險告知等。

行政院副院長鄭麗君聽取報告後指出，此次修正《人工生殖法》，是以尊重女性生育自主權為基本理念，將未婚及同婚女性納入適用對象，平等對待其經營家庭生活之權利，同時落實「兒童最佳利益」保護，明確規範人工生殖子女的法律地位，完善母子權益與家庭支持體系，確保每個家庭能在法律保障下平等發展。法案送請立法院審議後，請衛福部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。