政院通過「人工生殖法」修法 單身女性、女女同婚適用

行政院院會會後記者會。(行政院提供)

行政院院會今天(11日)通過「人工生殖法」部分條文修正草案，將適用範圍從限定不孕夫妻，擴大新增年滿18歲的單身女性以及女女同婚者也可以進行人工生殖，至於代理孕母由於沒有社會共識，因此確定脫鉤處理。

衛生福利部國民健康署署長沈靜芬表示，本次修法精神著重女性生育健康與自由及兒童最佳利益，因此放寬適用範圍，設籍且長居我國、年滿18歲的單身女性及已經完成結婚登記的女同性配偶可以進行人工生殖技術，但也同時增訂，人工生殖機構先檢查及評估已滿45歲的高齡婦女，確認她們適合懷孕生產後，才能提供人工生殖技術的醫療服務。

廣告 廣告

本次修法與代理孕母脫鉤，衛生福利部部長石崇良解釋，代理孕母涉及第三人的健康權、母嬰健康考量及社會倫理問題，因此尚無高度社會共識前，採脫鉤處理，未來會持續與社會對話、凝聚共識。

石崇良部長說明，為了確保人工生殖子女權益，本次修法從受術前是否符合子女最佳利益，到生產後的養育環境、受術者的經濟狀況等，都進行評估，另外，本次同時新增受術配偶同意書機制，受術者一旦簽署受術配偶同意書，親子關係就成立，石崇良部長說明，過去親子關係是透過人工生殖受術同意書確認，但後來可以民法撤除親子關係，本次修正後，人工生殖子女生不能透過法律程序撤銷親子關係，即便是女性同婚配偶離婚，人工生殖子女仍具婚生子女地位。

本次修法也維護人工生殖子女血緣認知權，在受術者受術前，就要知悉捐贈者的國籍、血型以及膚色，若有重大遺傳性疾病或有器官移植需求，可查捐贈者的姓名、聯絡方式等身分資訊，而在子女成年後經捐贈者同意，可查更多資訊。