政院通過《人工生殖法》修法 開放女女同婚與未婚女性適用

鄭麗君強調，本次修正《人工生殖法》是為了尊重女性身體自主權，將未婚女性及女女同婚納入適用對象，平等對待她們經營家庭生活的權利。（圖：行政院提供）

行政院會今天（11日）通過衛福部提出的《人工生殖法》修正草案，重點在於開放「已婚女同性伴侶」及「未婚女性」合法使用人工生殖技術。主持院會的行政院副院長鄭麗君表示，本次修正《人工生殖法》是為了尊重女性身體自主權，將未婚女性及同性女性納入適用對象，平等對待她們經營家庭生活的權利，同時也落實保護兒童最佳利益，明確規範人工生殖子女的法律地位，確保每個家庭都可以在法律的保障下平等發展。

對於這次修正重點，衛福部指出：包括強化人工生殖機構管理與規範；另外也增訂手術及侵入性治療之知情同意程序；以及強化生殖細胞的捐贈與使用管理規範。至於在維護子女最佳利益方面，有意接受術對象在實施人工生殖前，必須由中央主管機關指定的專業機構，進行「子女最佳利益」的評估，也要適合人工生殖，才能提供人工生殖技術的相關醫療服務，確保「人工生殖子女」能夠在於穩定與安全的環境中成長。

鄭麗君在院會中強調，《人工生殖法》從96年施行以來，僅限於「異性婚姻夫妻」適用人工生殖技術，這項規定對於未婚、離婚、喪偶或同婚等女性群體，已經無法平等保障其經營家庭生活的基本權利。

鄭麗君說本次修法是以尊重女性「生育自主權」為基本理念，將未婚女性及同婚女性納入適用對象，平等對待她們經營家庭生活的權利；同時也能落實「兒童最佳利益」的保護、明確規範人工生殖子女的法律地位，並完善母子權益與家庭支持體系，確保每個家庭都能夠在法律保障下平等發展。

本案送請立法院審議後，政院請衛福部積極與立院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。（張柏仲報導）