政院通過《人工生殖法》草案 單身、同婚女皆適用

爭議許久的《人工生殖法》修正草案，行政院版本終於出爐。行政院會11日通過修正草案，這次修法將人工生殖適用對象擴大到女同志配偶及年滿18歲單身女性，但爭議較大的代理孕母部分則確定脫鉤處理。

國健署長沈靜芬表示，「我們希望在維護人工生殖子女權益知悉權，並符合兒童最佳利益的情況之下，開放未婚女性及女同性配偶使用人工生殖技術。」

衛福部表示，這次修法主要著重在婦女生育自由和兒童最佳利益，人工生殖適用對象從現行不孕夫妻，擴大到女性同婚伴侶及年滿18歲的單身女性；同婚資格部分必須是合法登記者，使用任一方子宮、卵子完成懷孕；年滿18歲單身女性也必須使用自身卵子和子宮進行人工生殖。

台灣同志諮詢熱線協會秘書長杜思誠表示，「本協會非常支持，這樣可以讓單身女性的結婚跟生育脫鉤，也回應了想生育子女的女女伴侶需求。」

台安醫院婦產科不孕症醫師溫定宇認為，「代孕這個市場一直都有，病人也有這個需求啦，因為她子宮沒辦法懷孕的話，就是沒辦法這樣子，但是病人其實是很可憐，她還是會想要有自己的小孩啊。」

另外針對同姓婚姻部分，修正草案還新增鞏固親子關係，確保人工生殖的子女擁有雙親，不需再赴法院認定，只要簽下受術配偶同意書，親子關係就成立，即使未來同性婚姻解除，親子關係仍然存在。

此外也擴大血緣知悉權，讓受術者開始進行人工生殖前可以知悉捐贈者的國籍、血型、膚色等，還可查詢是否有重大遺傳疾病。