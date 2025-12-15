政院通過《人工生殖法》草案 婦團聯憂製造單親家庭

全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛認為，「修法它反而是要朝向開放單女及女同的人工生殖，刻意製造更多母胎單親的家庭，直接讓男生他在養兒育女還有在家庭照顧的角色上，他們就直接被消失了。」

對於民團憂慮修法還可能「偷渡代孕」，衛福部國健署回應，《人工生殖法修正草案》持續採匿名且禁止指定之生殖細胞捐贈機制，並禁止代孕；另強調《人工生殖法修正草案》是參酌國際經驗，且增訂了人工生殖子女血緣「知悉權」，也有對於受術對象子女最佳利益評估等規範配套。