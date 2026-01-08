政院通過「動物保護法」部分條文修正草案 建構動物友善社會環境

行政院會今（8）日通過農業部擬具之「動物保護法」部分條文修正草案，將函請立法院審議。（圖／報系資料庫）

為建構動物友善的社會環境，落實動物保護工作，行政院會今（8）日通過農業部擬具之「動物保護法」部分條文修正草案，將函請立法院審議。

行政院長卓榮泰表示，為使我國動物保護措施與時俱進，112年農業部新設「動物保護司」，提升行政層級，並充實動保人員配置人力及強化工作福利，自114年6月開始從事動物保護工作的公職獸醫師可支領不開業獎金，同時持續修訂法規，從源頭管理、落實寵物登記制度，到推動科學化流浪犬貓精準捕捉及絕育等，加強動物保護與國際接軌。

卓榮泰指出，本次「動物保護法」修正，優先推動已具高度社會共識的面向，包括：「加強飼主責任」、「提升動物收容管理」、「精進寵物產業管理」、「動物保護檢查員執法賦權」及「強化動物保護」，以立即改善執法實務困境，建構動物友善的社會環境，落實動物保護工作；至於尚有歧異之議題，仍請農業部秉持求同存異的精神，持續廣納各界觀點，加強社會溝通，以凝聚進一步修法共識。本案送請立法院審議後，請農業部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

本案修法重點如下：

一、增訂飼主送交動物至動物收容處所應符合一定條件，明確飼主棄養責任之構成要件，並提高棄養動物之罰則。（修正條文第5條及第25條之3）

二、修正動物收容處所通知飼主領回或開放民眾認養之程序及要件。（修正條文第14條）

三、授權中央主管機關訂定寵物分類分級管理事項之辦法。（修正條文第19條之1）

四、修正飼主應提出繁殖管理計畫向直轄市、縣（市）主管機關申請並經許可後，所飼養之特定寵物始得於許可期限內免絕育，並明定有繁殖需求應按次提出申請，及違反前揭規定之相應處罰。（修正條文第22條及第26條）

五、修正定明特定寵物繁殖或買賣業者之特定寵物應具合法來源，並強化繁殖、買賣特定寵物之流向管理規定，及違反前揭規定之相應處罰。（修正條文第22條之2、第28條及第30條）

六、修正動物保護檢查員稽查、取締違反本法規定相關權限。（修正條文第23條）

七、增訂直轄市、縣（市）主管機關為阻止對於動物危害之發生，或避免急迫危險，認有即時處置之必要時，得採取之措施。（修正條文第23條之3）

八、提高宰殺、故意傷害動物或使動物遭受傷害，致其肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失之刑度；並明定使用藥物、槍械、暴力或施以其他凌虐方式犯前開之罪者，加重其刑至二分之一。（修正條文第25條及第25條之1）

九、修正直轄市、縣（市）主管機關得沒入飼主動物之情形。（修正條文第32條及第33條）

