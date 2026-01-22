政院通過「國民年金法」部分修正草案 落實國民經濟安全

照片：行政院

為落實國民基本經濟安全與生活保障，行政院會二十二日通過衛生福利部擬具之「國民年金法」部分條文修正草案，將函請立法院審議。

行政院長卓榮泰表示，國民年金制度自九十七年開辦以來，已補足我國社會安全保險制度，讓未能參加軍公教保險、勞保及農保之國民經濟安全，受到基本保障；這次衛福部檢討修正「國民年金法」，可回應物價指數、經濟成長及民眾生活需求，包括調高基本保障額度、強化連動「消費者物價指數」（CPI）調整機制及鬆綁排富門檻為年收入六十萬元，同時刪除強制配偶代繳保費及處罰規定，希望讓弱勢族群能實質分享經濟成長果實，並強化社會保障功能。

卓榮泰說明，行政院依照顧國民生活、保護弱勢生計及兼顧國家財政三項原則，已檢討老農津貼及國民年金，提出修法；後續也將在此原則下，檢視連動的各類福利津貼與補助，以建構更完整的福利制度。另本次國民年金修法後，所調高之發放額度部分，倘若自一一五年起實施，所需經費需俟今年度中央政府總預算案完成法定程序後，再透過追加預算方式編列。因此，他也再次籲請立法院，考量民生需求與弱勢福祉，儘速展開總預算案審議並給予支持，以落實政府對參加國保在內所有國人的照顧。

他強調，本次修法攸關領取國保給付民眾基本的經濟安全與生活保障，請衛福部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。