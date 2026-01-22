政院通過「國民年金法」部分條文修正草案 老年年金每月調高為5000元

卓榮泰表示，本次修法攸關領取國保給付民眾基本的經濟安全與生活保障，請衛福部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。（圖／黃耀徵攝）

行政院於今（22 ）日通過衛福部擬具的「國民年金法部分條文 修正草案」，三大規劃重點為調高最低給付的基本數額、新增隨同 CPI3%調整配套、以及放寬排富標準，期能適時反映物價及生活成本 變動，建立與時俱進的彈性制度。

衛福部表示，早在 101 年時候，老農津貼、社福津貼及國民年金 共同採用每 4 年與物價連動之定期調整機制。最近一次國保給付的基本數額是在 113 年調整。考量原定最低給付之基本數額偏低，調整幅度有限，難以即時反映物價波動支應基本生活所需。此外，相關所得及不動產的排富標準，自國保開辦 18 年以來也未曾調整，與當前經環境及資產水準顯有落差。

因此，衛福部指出，為期國保給付更貼近實際生活水平，衛福部啟動本次修法，計有三大調整方案，包括「給付基本數額」由 現行每月 4,049 元直接調高為 5,000 元（身障為 6,715 元）、「新增 CPI 成長率達 3%」隨即調整的配套，同時「放寬排富標準」，將個人年所得由 50 萬元調整為 60 萬元，不動產由 500 萬元調整為 1,025 萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限，以避免民眾因自住需求而有被排除 保障之外。預估政府一年所需經費約 860 億元，逾 176 萬民眾受惠。

衛福部進一步補充，本次國民年金修法重點包括：一、修正基本 數額及增訂 CPI3%期中檢討配套；二、修正排富標準及建立調整機制；三、修正強制配偶代繳保費及罰鍰規定。希望透過本次修法，精進國民年金制度，提升國保民眾的基本經濟生活保障。

行政院長卓榮泰則表示，國民年金制度自97年開辦以來，已補足我國社會安全保險制度，讓未能參加軍公教保險、勞保及農保之國民經濟安全，受到基本保障；本次衛福部檢討修正「國民年金法」，可回應物價指數、經濟成長及民眾生活需求，包括調高基本保障額度、強化連動「消費者物價指數」（CPI）調整機制及鬆綁排富門檻，同時刪除強制配偶代繳保費及處罰規定，希望讓弱勢族群能實質分享經濟成長果實，並強化社會保障功能。

卓榮泰說明，行政院依照顧國民生活、保護弱勢生計及兼顧國家財政三項原則，已檢討老農津貼及國民年金，提出修法；後續也將在此原則下，檢視連動的各類福利津貼與補助，以建構更完整的福利制度。另本次國民年金修法後，所調高之發放額度部分，倘若自今（115）年起實施，所需經費需俟今年度中央政府總預算案完成法定程序後，再透過追加預算方式編列。因此，他也再次籲請立法院，考量民生需求與弱勢福祉，儘速展開總預算案審議並給予支持，以落實政府對參加國保在內所有國人的照顧。

卓榮泰強調，本次修法攸關領取國保給付民眾基本的經濟安全與生活保障，請衛福部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

