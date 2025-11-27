政院通過《強化防衛韌性特別條例》 卓榮泰：希望在野政黨看清事實審慎了解目前局勢

行政院長卓榮泰今日親自出席院會後記者會，他指出真正的和平是靠實力得來的。行政院提供



行政院院會今(11/27)日討論通過國防部擬具《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，2026-2033年預算上限暫匡1兆2500億元。行政院長卓榮泰表示，執政黨跟政府是一個負責任的政黨，我們必須在這個時候做出這樣的決定，期待國人同胞能夠支持，更希望在野政黨看清事實，也能夠審慎的了解目前的局勢，唯有這樣做，才能告訴國人真正的和平是讓大家不用上戰場。

卓榮泰今日親自出席院會後記者會，他指出，真正的和平是靠實力得來的，我們有實力可以爭取和平，人民不用上戰場，如果我們沒有實力，當對手真的有了錯誤的訊息，有不當的企圖想要來犯的時候，我們的防衛能力如果不及時展現出來，將無法展現一個負責任的政府跟政黨應該有的態度。

他說，我們會極力請國防部跟朝野各黨團積極溝通，也同時請經濟部做必要的回應跟溝通，因為今天通過的這兩項一個是民主防衛的能力、一個是國防關聯產業的發展，一方面我們希望得到先進精密的各式新式的武裝力量，同時我們有這樣的準備跟計畫跟政策，就本國在地的國防軍工相關產業同時提升、轉型、升級，讓我們國防軍工相關產業能夠在成為高科技產業之外，一支能夠助長國內經濟成長的力量，這對國內經濟發展是一道新的方向，世界各國在考量整個國防產業的製造生產能力，都把台灣列為是有可能成為一個新興的、而且是重要力量的崛起，我們應該謹慎、好好地把握這樣的契機。

國防部指出，「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」執行期程為2026-2033年，預算上限暫匡1兆2500億元，籌獲項目計「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「AI輔助與C5ISR系統」、「臺美共同研發及採購之裝備、系統」等7類，期望透過爭取預算一次性配賦，確保資源穩定集中，加速獲得所需戰力。

國防部說，本次編列的特別預算，具備「建構重層防衛體系，打造臺灣之盾」、「引進高科技與AI，加速擊殺鏈」、「厚植國防產業，打造非紅供應鏈」三大特色，期能達成「空中重層攔截網」、「指管與決策輔助」、「多層次削弱」、「遠距精準打擊」、「強化作戰韌性」、「提升軍備量能」及「國防帶動經濟效益」七大目標，以強化國防力量，對抗威權擴張。

國防部強調，「投資國防即投資和平」，台灣站在第一島鏈與民主世界的前緣，會與友盟持續在各層面加強合作。國防部也將在國會監督下，以最嚴謹的態度編列與執行特別預算，籲請國人支持、共同努力捍衛國土家園。

