政院通過「發展觀光條例」修正草案 盼實現2030年觀光產值達兆元目標
[Newtalk新聞] 為加速國家觀光發展，實現「季季都是觀光季」與2030年觀光產值達兆元目標，行政院會今（8）日通過交通部擬具之「發展觀光條例」部分條文修正草案，將函請立法院審議。
行政院長卓榮泰表示，為因應全球永續觀光發展趨勢，營造友善觀光環境，並達成2030觀光產業兆元產值政策目標，這次修法重點包括：提升消費者權益保障、優化觀光產業經營環境、提升觀光環境品質及健全新興遊憩管理制度，與時俱進完備法案內容，達成 「季季都是觀光季」 、每個城市及每個人物都有故事、每個鄉鎮都有據點，以及每個地方都有服務等目標。該案送請立法院審議後，請交通部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。
「發展觀光條例」部份條文修正草案重點如下：
一、落實永續觀光及友善觀光環境目標：新增永續觀光及友善觀光環境之立法目的（修正條文第1條）、增訂觀光數據及資訊取得依據（修正條文第6條）、增訂於機場及車站設置旅客服務機構或設施依據（修正條文第8條）、配合機關組織彈性修正名詞為「機關（構）」（修正條文第10條）。
二、優化觀光產業經營環境為觀光產業興利：修正「觀光遊樂業」定義（修正條文第2條）、刪除「旅行業經理人」資格限制（修正條文第33條）、簡化觀光產業暫停營業報備文件（修正條文第42條）、增列「旅行業」為觀光產業優惠貸款對象（修正條文第48條）。
三、強化消費者權益與環境生態保護：增訂「旅行業」請求意外事故保險給付期限（修正條文第31條）、增列「旅行業」保證金被扣押或執行時之公告（修正條文第43條）、增訂違規行為類型及執行方式，並提高罰鍰（修正條文第63條）、增訂新興遊憩行為規範，並提高罰鍰（修正條文第64條）。
四、調和相關法規及完備法制：配合「國土計畫法」修正土地管理法規名稱（修正條文第11條及第47條）、配合「公司法」修正外國旅行業分公司規定（修正條文第28條）、增訂本條例所授權訂定子法之相關條號（修正條文第58條）、增訂辦理導遊及領隊人員「評量」子法授權依據（修正條文第66條）、刪除已屆期申請旅館登記證或旅行業執照過渡條款，並修正風景特定區權責組織名稱及明確本條例修正施行日（修正條文第69條）、明確非公司組織觀光旅館擴建、改建、修建法規適用（修正條文第70條）、刪除文化主管機關職掌之古蹟維護管理規定（刪除條文第20條）。
