政院通過《軍人保險條例》部分條文修正草案 落實軍公教及勞工育兒支持條件一致化目標

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政院通過《軍人保險條例》部分條文修正草案。（圖／報系資料庫）

為因應「台灣人口對策新戰略」18項家庭支持措施，建構職場友善環境，行政院於5月28日院會已通過《性別平等工作法》及《就業保險法》修正草案，今（11）日行政院院會進一步通過《軍人保險條例》部分條文修正草案，將函請立法院審議；同時，考試院今日也召開院會同步通過《公務人員考試法》第4條、第5條、第28條、《公教人員保險法》部分條文及《公務人員任用法》部分條文等3項法案修正草案，卓榮泰院長代表行政院感謝考試院全力協助。

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卓榮泰表示，行政院與考試院今日通過的4項法案，將使全國軍公教同仁與勞工條件一致，0至3歲「育嬰假」將全面升級為0至6歲「育兒假」，育兒留職停薪津貼也將升級為「6+3」，只要雙親都請滿6個月育兒留停津貼，就可額外再請領3個月，合計最多可請領18個月，希望透過此一政策，鼓勵雙親共同照顧子女，達成照顧更平等、職場更友善的目標。

卓榮泰指出，本案送請立法院審議後，請國防部積極與立法院朝野黨團溝通，爭取支持，以儘速完成修法程序。

卓榮泰另感謝教育部以最短時間修正發布《高級中等以上學校學生就學貸款辦法》，自今（115）年下半年起，也就是新的115學年度開始，「學貸利息減1%至0.775%，展延寬限從1年變2年」便正式上路。卓院長強調，行政院提出的18項家庭支持措施，均經過整體財務衡平考量，希望朝野政黨共同支持。

卓榮泰進一步表示，行政院將成立「人口對策新戰略執行小組」，由他擔任召集人、鄭麗君副院長擔任副召集人、張惇涵秘書長擔任執行秘書，並請陳時中政務委員及葉俊顯政務委員擔任副執行秘書。除加速落實現有18項「家庭支持」措施外，也同步就「銀髮世代」、「全齡育才」及「全球攬才」三大戰略面向盤整完整計畫。

卓榮泰請內政部、外交部、國防部、財政部、教育部、經濟部、勞動部、衛生福利部、數位發展部、國家發展委員會、大陸委員會、金融監督管理委員會、僑務委員會、行政院主計總處、人事行政總處及相關部會，全力配合推動四大人口對策新戰略。行政院將由院長定期召開會議，盯進度、趕進度、拚進度，回應世代需求及人民期待。

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