政院通過1.25兆國防特別條例草案 顧立雄證實：與美方完成初步協調

國防部長顧立雄今(27)日於行政院會後記者會證實，軍購案的規劃已與美國完成初步的協調。(記者叢昌瑾攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，2026至2033年預算上限暫匡1.25兆元。國防部長顧立雄今(27)日於行政院會後記者會證實，軍購案規劃已與美國完成初步的協調，獲得美國國防部安全合作局正式提供採購項量、報價資料、交易期程等資訊，說明美方確實有供貨的意願，雙方在過程中持續磋商。

對於1.25兆國防特別預算方面，顧立雄指出，其中包括軍購、商購及自製方式，對美軍購當然是重要採購項目，目前已和美國完成初步協調，獲得美國國防部安全合作局正式提供採購項量、報價資料及交易期程等資訊，說明美方確實有共作意願。

廣告 廣告

顧立雄表示，現在因為軍購案案項正在美方內部審查中，在還沒有知會國會前，我方原例是不對外公開，若美國國防部完成知會其國會後，我國防部會再適時對外說明，雙方在規劃過程中一直有再進行磋商。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由說新聞》敏感問題問爆國台辦一度當機！梁文傑「揭真相」館長也翻車

台灣追加國防預算 美國務院表歡迎：支持獲取關鍵防衛能力

自由爆新聞》台灣關鍵時刻？街訪年輕人「挺賴強化國防」霸氣喊：不要等衝突才行動

「這個國民黨我不想玩了！」 中配中常委何鷹鷺宣布退黨

