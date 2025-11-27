政院通過1.25兆國防特別條例草案 顧立雄證實：與美方完成初步協調
〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，2026至2033年預算上限暫匡1.25兆元。國防部長顧立雄今(27)日於行政院會後記者會證實，軍購案規劃已與美國完成初步的協調，獲得美國國防部安全合作局正式提供採購項量、報價資料、交易期程等資訊，說明美方確實有供貨的意願，雙方在過程中持續磋商。
對於1.25兆國防特別預算方面，顧立雄指出，其中包括軍購、商購及自製方式，對美軍購當然是重要採購項目，目前已和美國完成初步協調，獲得美國國防部安全合作局正式提供採購項量、報價資料及交易期程等資訊，說明美方確實有共作意願。
顧立雄表示，現在因為軍購案案項正在美方內部審查中，在還沒有知會國會前，我方原例是不對外公開，若美國國防部完成知會其國會後，我國防部會再適時對外說明，雙方在規劃過程中一直有再進行磋商。
