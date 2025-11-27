政院通過1.25兆國防特別條例 卓榮泰籲政黨摒棄成見

（中央社記者游凱翔、賴于榛台北27日電）行政院會今天通過新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。行政院長卓榮泰懇求民眾及各政黨支持，「沒有國，哪有家；沒有國，哪有黨」，此時應摒棄政黨成見，「以國、以家為念，以民眾為念」，看清事實，審慎了解目前局勢。

總統賴清德昨天宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案及預算規劃。行政院會於上午討論並通過，送立法院審議。

卓榮泰在行政院會後記者會上表示，為什麼在此時提出特別條例，賴總統昨天記者會說得非常清楚，他不必再說明，但昨天迄今有些言論持續出現，他還是想懇求民眾以及各政黨，「沒有國，哪有家；沒有國，哪有黨」，此時應拋棄政黨成見，「以國、以家為念，以民眾為念」。

卓榮泰表示，過去這段時間中共各種的侵擾型態及頻率持續增高，政府有責任告訴民眾守護國家主權的能力與決心。政府此時更應提高自我防衛能力，讓理念相近夥伴與台灣站在一起，「台灣要有實力，對方才能拿出助力」。縱觀全球多國，印太國家、歐盟、德國、紐澳、菲律賓及美國在內，均持續檢討、調整自身國防預算。

卓榮泰強調，位處第一島鏈最敏感位置的台灣，怎麼可能不提高自我防備能力。同樣，若沒有中共四處張揚霸權，且侵擾頻率一直增加，全世界就不需要對其防制。

卓榮泰認為，執政黨是負責任的政府，必須在此時做此決定。他期待民眾能支持，更希望在野政黨看清事實、審慎了解目前局勢。唯有這樣做才能告訴民眾，真正的和平是讓大家不用上戰場，並用實力得來和平。若沒有實力，當對手有錯誤訊息、企圖來犯，台灣將無法即時展現防衛能力。

卓榮泰提到，請國防部加強與朝野各黨團溝通，並請經濟部做必要的回應與溝通。台灣一方面希望得到新式力量，同時轉型、升級國防軍工相關產業，成為高科技產業外，另一個助長經濟的力量，世界各國亦將台灣列為可能的新興、重要力量崛起，因此應該要謹慎、好好把握契機。（編輯：萬淑彰）1141127