政院通過1.25兆軍購特別條例草案 卓揆籲在野支持：沒有國哪有黨？

行政院會今天通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，行政院長卓榮泰在院會後記者會表示，「沒有國哪有家？沒有國哪有黨？此時此刻應該拋棄政黨成見，以國以家為念」。(記者叢昌瑾攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，2026至2033年預算上限暫匡1.25兆元。行政院長卓榮泰在院會後記者會表示，「沒有國哪有家？沒有國哪有黨？此時此刻應該拋棄政黨成見，以國以家為念」，希望在野政黨看清事實、審慎了解目前局勢。

卓揆強調，過去這段時間，持續看到中共各種形式的侵擾，政府極力向人民表達，政府有守護國家主權跟安全的能力與決心，然後看到對方各種侵擾型態、頻率持續增高，「我們更應該負責任向人民說，此時此刻，政府更需要提高自我防衛能力，要讓全世界理念相同的夥伴清楚，要跟我們站在一起，要我們自己有實力，對方才能拿出助力」。

卓揆指出，包括印太地區、歐盟地區，持續對國防預算重新調整，且明顯提高。身在第一島鏈位置，地緣政治最敏感地區的台灣，怎麼可能不提高自我防衛能力？從全世界局勢來看，這都是被動，沒有中共霸權四處張揚、侵擾行動無限上綱，頻率不斷增加，全世界無需做這樣防禦工作。

卓揆說，執政黨與政府必須在這時候做出這樣的決定，期待國人同胞能支持，希望在野政黨看清事實，也能審慎了解目前局勢，「唯有這樣做，才能告訴國人，真正的和平是讓大家不用上戰場，真正的和平是靠實力得來的」。台灣有實力，可以爭取和平，讓人民不用上戰場；如果沒有沒有實力，讓對手有了不當的企圖想要來犯時，防衛能力如果不及時展現出來，將無展現一個負責任政府該有的態度。

卓揆表示，國防特別條例與預算，一是提升民主防衛的能力，一是國防關聯產業的發展，希望籌獲先進、精密的新式武裝力量，但台灣有這樣的準備計劃跟政策，就本國在地的國防軍工相關產業同時提升轉型升級，讓國防軍工相關產業成為高科技產業外，也可以助長國內經濟成長的力量，這對國內經濟發展而言是一道新的發展方向。

卓揆說，世界各國在考量整個國防產業的製造生產能力，都把台灣列為新興、崛起中的重要力量，我們應該謹慎且好好把握這個契機。把外在的侵擾，適時加強能力、加大產業發展的力道，他也請國防部、經濟部向立法院朝野各黨團積極溝通。

