政院通過1.25兆軍購特別條例 卓榮泰盼政黨拋開成見：沒有國哪有家

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對中共侵擾台灣，總統賴清德日前提出未來8年將投入1.25兆國防特別預算，提升國防自主、壯大國防產業，國防部為此提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，今（27）日在行政院會通過，後續將送立法院審議。針對在野批評，行政院長卓榮泰說，「沒有國哪有家？沒有國哪有黨？此時此刻應該拋開政黨成見，以國、以家為念，以人民為念」。

國防部為此提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，今（27）日在行政院會通過。（資料照）

行政院今早舉行院會，並召開會後記者會。卓榮泰表示，昨天到今天有一些言論持續出現，他要懇求國內同胞及各政黨，「沒有國哪有家？沒有國哪有黨？此時此刻應該拋開政黨成見，以國、以家為念，以人民為念」。

卓榮泰說，過去這段時間看到中共持續各種侵擾，政府極力向人民表達，有守護國家主權跟安全的能力跟決心。然而對方侵擾頻率持續增高，政府更應該負責任的向人民說，此時此刻，更需要提高自我防備能力，也要讓全世界理念相同的夥伴們清楚、跟我們站在一起，「我們自己有實力，對方才能拿出他的助力。」

卓榮泰說，期待國人同胞能支持，更希望在野政黨看清事實，也能夠審慎了解目前局勢，唯有這樣做才能告訴國人「真正的和平是讓大家不用上戰場、真正的和平是靠實力得來的」，如果我們沒有實力，當對手有不當企圖想來犯時，如果不及時的展現防衛能力，政府跟政黨將無法展現一個負責任的態度。

卓榮泰強調，行政院會極力請國防部跟朝野各黨團積極溝通，同時請經濟部做必要的回應），因為今天通過的兩項，一個是民主防衛的能力，一個是國防關連產業的發展。一方面希望得到先進、精密的、各式新式的武裝力量，但同時在地國防軍工相關產業要提升、轉型、升級。

國防部指出，「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」的執行期程為2026至2033年，預算上限為新臺幣1兆2500億元，編列目的是希望爭取預算一次性配賦，確保資源穩定集中，加速籌獲所需戰力，籌購項目包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及其反制系統、強化作戰持續量能相關裝備、AI輔助與C5ISR系統、臺美共同研發及採購之裝備、系統。

而編列「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」的七大目標如：一、空中重層攔截網；二、指管與決策輔助；三、多層次削弱；四、遠距精準打擊；五、強化作戰韌性；六、提升軍備量能；七、國防帶動經濟效益。

「投資國防即投資和平。」國防部表示，台灣站在第一島鏈與民主世界的前緣，面對霸權挑戰，願意也必定會與友盟持續在各個層面加強合作。國防部將以最嚴謹的態度來編列與執行特別預算，在國會監督下，持續為捍衛國土家園、守護人民福祉努力。

