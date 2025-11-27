政院通過1.25兆軍購草案 盧秀燕：支持國防也支持立院監督

行政院會27日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。盧秀燕今於和平區受訪表示，支持國防，也支持立法院監督，強調國家一定要有國防才能有自衛能力、保家衛國。（温予菱攝）

行政院會27日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計2026至2033年共8年投入經費1.25兆元。盧秀燕今於和平區受訪表示，支持國防，也支持立法院監督，國家一定要有國防才能有自衛能力，強調所有國防預算1.25兆元都來自民脂民膏，應妥善使用不浪費，大力支持立法院代表全體人民監督。不過全程並未提及此次行政院軍購特別條例，似是語帶玄機。

