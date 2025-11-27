政院通過1.25兆國防特別條例草案 主計總處：滾動檢討是否舉債

行政院會今天（27日）通過為期8年、匡列金額達新台幣1兆2500億元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，外界關注後續採購是否需舉債。主計總處指出，未來特別預算要移用歲計賸餘或舉債，將視計畫期間的歲計賸餘狀況而定，會滾動處理是否舉債；至於若舉債是否可能超過15%，則取決於財劃法版本，期望院版財劃法能獲立法院支持，政府也會遵守防線，符合財政紀律。

行政院院會後記者會27日上午在新聞中心舉行，行政院長卓榮泰（前中）、祕書長張惇涵（前左二）、政務委員林明昕（前右二）及國防部長顧立雄（前左一）、經濟部政務次長何晉滄（前右一）等人出席。（中央社）

總統賴清德昨天宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算規畫。行政院會今天討論、通過國防部擬具達新台幣1兆2500億元、2026至2033年的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，草案將送立法院審議，後續若獲立法院三讀，國防部將再據以提出特別預算案。

外界關注，後續採購是否需舉債因應，財政部次長李慶華在院會後記者會解釋，特別條例草案規範，債限不受公共債務法第5條第7項規定，但是整體計畫期間還是受到流量上限15%的限制，未來國防部編列預算時，一定會遵從公共債務法及相關預算編列規定，不會違法編列。

主計總處副主計長陳慧娟也在記者會說明，後續要移用歲計賸餘或是舉債，將視計畫期間的歲計賸餘狀況而定，會滾動處理是否舉債。

至於若要舉債，是否可能超過15%也備受關注，陳慧娟表示，這取決於財劃法的版本，整體會有連動效果，若以院版財劃法草案來看，因財政較穩健，基本上超過15%限制的可能性就會降低，因此主計總處非常希望院版財劃法能獲立法院支持。

陳慧娟也提到，如果個別年度有突破15%的可能，政府還是會遵守防線，縱使當年度需要排除限制，但在整體計畫8年期間不會超過15%，依然符合財政紀律規範。

公共債務法第5條第7項規定，中央總預算及特別預算每年度舉債額度，不得超過其總預算及特別預算歲出總額的15%。《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案則規範，其以特別預算方式編列的每年度舉借債務額度，不受公共債務法第5條第7項規定限制。