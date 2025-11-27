政院通過1.25兆國防特別條例草案 卓榮泰懇求支持「沒有國 哪有黨」

行政院會今天（27日）通過新台幣1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案。行政院長卓榮泰懇求民眾及各政黨支持，「沒有國，哪有家；沒有國，哪有黨」，此時應摒棄政黨成見，「以國、以家為念，以民眾為念」，看清事實，審慎了解目前局勢。國防部長顧立雄指出，對美軍購是重要採購項目之一，已與美方初步完成協調，美國防部已提供項目、數量、報價及交運期程等，但美審查中，援例在完成知會國會程序前不公開。

行政院會27日通過新台幣1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案。行政院長卓榮泰懇求民眾及各政黨支持。（中央社）

總統賴清德昨天宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算規畫。行政院會今天討論、通過國防部擬具達新台幣1兆2500億元、2026至2033年的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，草案將送立法院審議。

卓榮泰在行政院會後記者會上表示，為什麼在此時提出特別條例，賴總統昨天記者會說得非常清楚，他不必再說明，但昨天迄今有些言論持續出現，他還是想懇求民眾以及各政黨，「沒有國，哪有家；沒有國，哪有黨」，此時應拋棄政黨成見，「以國、以家為念，以民眾為念」。

卓榮泰表示，過去這段時間中共各種的侵擾型態及頻率持續增高，政府有責任告訴民眾守護國家主權的能力與決心。政府此時更應提高自我防衛能力，讓理念相近夥伴與台灣站在一起，「台灣要有實力，對方才能拿出助力」。縱觀全球多國，印太國家、歐盟、德國、紐澳、菲律賓及美國在內，均持續檢討、調整自身國防預算。

卓榮泰強調，位處第一島鏈最敏感位置的台灣，怎麼可能不提高自我防備能力。同樣，若沒有中共四處張揚霸權，且侵擾頻率一直增加，全世界就不需要對其防制。

卓榮泰認為，執政黨是負責任的政府，必須在此時做此決定。他期待民眾能支持，更希望在野政黨看清事實、審慎了解目前局勢。唯有這樣做才能告訴民眾，真正的和平是讓大家不用上戰場，並用實力得來和平。若沒有實力，當對手有錯誤訊息、企圖來犯，台灣將無法即時展現防衛能力。

卓榮泰提到，請國防部加強與朝野各黨團溝通，並請經濟部做必要的回應與溝通。台灣一方面希望得到新式力量，同時轉型、升級國防軍工相關產業，成為高科技產業外，另一個助長經濟的力量，世界各國亦將台灣列為可能的新興、重要力量崛起，因此應該要謹慎、好好把握契機。

行政院院會後記者會27日上午在新聞中心舉行，國防部長顧立雄（圖）出席並回答媒體提問。（中央社）

媒體詢問軍方，是否能說明確切軍購品項、內容？顧立雄回應，此次匡列的特別預算中，包括軍購、商購及自製，而對美軍購是重要的採購項目之一，已與美方初步完成協調，獲得美國防部安全合作局（DSCA）正式提供項目、數量、報價及交運期程等資訊，說明美方確實有供售意願。

顧立雄也指出，由於案項仍在美方審查中，在尚未完成知會國會程序前，國防部援例不會公開，日後等完成程序後將適時對外說明；軍方人士會後表示，針對國造部分，將擇期要求軍備局等單位適時說明。

卓榮泰補充，他要求國防部達到「優化裝備、加速建軍期程、落實防弊跟防止交貨延宕」三個目標，同時要求國防部訂定「國防及軍工產業發展行動方案」，以利落實於整個策略推動。

國防部戰略規劃司長黃文啓中將簡報說明，編列目的是爭取預算一次配賦，確保資源穩定集中、加速籌獲所需戰力。籌購項目包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及反制系統、強化作戰持續量能相關裝備、AI輔助與C5ISR系統、台美共同研發及裝備採購的裝備系統。

（責任主編：莊儱宇）