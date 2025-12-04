政院通過363.8億元TPASS執行計畫 減輕通勤族負擔

行政院院會會後記者會

行政院表示，已核定交通部提報「TPASS行政院通勤月票執行計畫（115-118年）」及計畫經費363.8億元，並已提送115年度預算案至立法院審查，請交通部積極爭取立法院支持相關政策及預算，並加強與各縣市政府合作，持續推動這項對環境有利、人民有感的政策。

行政院發言人李慧芝轉述行政院院長卓榮泰行政院院會指裁示事項表示，交通部TPASS政策自112年7月上路以來，以減輕通勤族負擔、鼓勵民眾使用大眾運輸工具為目的。現行TPASS執行至114年10月為止，累積1,913.3萬人次加值購買定期票，平均每月有68.8萬人，並累計14.56億人次使用定期票搭乘公共運輸，平均每月有5,216.5萬人次。

廣告 廣告

卓院長在院會中進一步指出，目前每月約有98.2萬人常態性使用TPASS，滿意度高達85%。經統計113年公共運輸整體量能已較111年成長27.4%，顯示本項政策除提升公共運輸使用量，更達到減少碳排及碳足跡，以及促進環境友善的目標。

行政院已核定交通部提報「TPASS行政院通勤月票執行計畫（115-118年）」及計畫經費363.8億元，並已提送115年度預算案至立法院審查，未來請交通部滾動檢討執行成效及推動策略，以擴大政策客群及鼓勵更多民眾使用公共運輸，以達國家淨零減碳目標。