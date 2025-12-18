政院造謠立院不審預算 國民黨團：絕不向違法預算低頭

近日，行政院長卓榮泰和民進黨側翼網軍，再度複製大惡罷的造謠模式，針對115年度總預算進行「造謠2.0」。國民黨團今（18）日上午召開「騙騙騙 施政不利就詐騙 行政院盡傳假消息！」記者會指出，民進黨政府最擅長的，從來不是解決問題，而是反覆以大家早已就看膩的「狼來了」舞台劇，從TPASS通行、生育補助、疫苗接種、縣市河川治水等，造謠稱立法院預算不審，補助卡關，全然不提行政院漏編「軍人加薪」預算、不編依法增加的「警消海巡弟兄的退撫金」等。

國民黨團舉行「騙騙騙 施政不利就詐騙 行政院盡傳假消息！」記者會。 (圖/國民黨團提供)

廣告 廣告

國民黨團嚴正呼籲行政院，把該給軍警消的錢編進去，把該給地方的錢補回來，立法院會立即將總預算付委審查！預算會卡關，完全是因為卓榮泰院長堅持違法不編預算、不守憲政制度。國民黨團再次提醒行政院，民主國家不是靠恐嚇治理，國會監督不是國家危機，請行政院不要再用謊言恐嚇對待人民。

首席副書記長林沛祥表示，行政院最擅長的，從來不是解決問題，每逢總預算審查，劇本永遠是同一套：TPASS通行月票要停了、各類補助補貼沒了、長照要倒、護照印不出來，彷彿在野黨不是在審預算，是在拆國家。

林沛祥指出，國人猶記得行政院說刪體育預算，中華隊會輸球，但真相是預算從上年度54億元，增加到73億元，成長36%。行政院又說請不起手語老師，事實是相關標案早已決標，甚至還可以向台北市政府免費申請，這就是「造謠國家隊」，先恐嚇，再澄清，最後高喊「有政府，會做事。」

林沛祥(圖左)、羅智強(中)、許宇甄。(圖/國民黨團提供)

林沛祥質疑，人民真實感受到的是，行政院一邊通勤補助、生育補助哭窮，一邊卻毫不手軟砸下1.25兆元買武器。但天價購買武器是否適用？準時送達？有沒有人操作？現階段國軍軍士官兵編現比不足，陸軍士官缺員達1.2萬人，沒有士官，誰來帶兵？沒有薪資保障，誰要從軍？

副書記長許宇甄表示，卓榮泰院長這兩天不斷喊話，說距離115年度只剩不到半個月，若總預算無法通過，許多計畫都可能卡關，包括TPASS通勤補助、生育補助、疫苗接種、縣市河川治水等。卓榮泰竟然還有臉說，是在野黨阻擾政府做不了事，事實上是在野黨幫人民守住最後的法治底線！

卓榮泰。(圖/中天新聞)

許宇甄說，行政院送到立法院的115年度中央政府總預算案，有很多荒謬的地方，但卓榮泰院長死性不改，還在騙全國人民。況且115年度總預算最荒謬的部分包括：立法院三讀通過、總統公告的「軍人加薪」預算、提高警消海巡弟兄的退撫金，行政院一毛不編。行政院甚至把給地方的補助款大砍2,000多億元，還侵吞一般性補助款，造成地方政府財務缺口擴大！

許宇甄指出，只要行政院今天把預算書修改好重新送來，把該給軍警消的錢編進去，把該給地方的錢補回來，立法院會立即將預算付委審查！預算會卡關，完全是因為卓榮泰堅持違法不編預算、不守憲政規矩。

許宇甄表示，國民黨團立場非常清楚，絕不向違法預算低頭，卓榮泰院長請停止你的政治詐騙表演秀，趕快把預算編好、編滿、編合法。

延伸閱讀

國民黨砲轟「清德宗」變法還唱「雙簧」 賴清德想君主立憲嗎？

徐欣瑩宣布參選新竹縣長 「全力爭取黨內初選勝利」

藍白合？高虹安復職新竹市長拚連任 國民黨將禮讓