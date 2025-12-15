政院逼在野倒閣？ 羅智強這句話辣嗆賴清德

▲國民黨立委羅智強（右）表示，賴清德如果60天就換一個行政院長，只要換6個，就能一整年都獨裁當皇帝。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 針對財劃法覆議案遭立法院否決，府院傳擬「不副署、不公布」法案，並建議在野黨若不滿可提倒閣。對此，國民黨立委羅智強今（15）日說，「國民黨不奉陪」，更質疑倒閣之後60天國會才要重選，「如果60天就換一個行政院長，只要換6個，就能一整年都獨裁當皇帝！」

有媒體問及倒閣議題。羅智強批評，賴清德今天就是在效法南韓前總統尹錫悅，事實上就是另外一種新的獨裁跟戒嚴，完全癱瘓國會、違反《憲法》，不執行國會通過的法律，已經跟獨裁沒什麼兩樣，但他要告訴賴清德，不要把台灣人民當塑膠，台灣人民不會那麼笨，都看得清楚民進黨赤裸裸的陽謀。

羅智強形容，民進黨現在一直喊倒閣，說藍營為什麼不倒閣，「這就是賴清德的陽謀，倒了一個卓榮泰，還會有千千萬萬的卓榮泰，卓榮泰現在被賴清德搞成像菜瓜布一樣用完就丟」。

羅智強表示，倒閣之後60天國會才要重選，那60天就是行政權獨大，等到60天重選，換一個新的行政院長上來之後，再繼續不執行、不副署立法院通過的法律，難道再倒閣一次？讓國會再空轉空白60天，憲政國會空窗，讓賴清德繼續獨裁獨大？

羅智強表示，保守算一下，賴清德如果60天就換一個行政院長，只要換6個，就能一整年都獨裁當皇帝，所以倒閣這個說法，民進黨自己去倒閣，國民黨不奉陪，為什麼要用倒閣來換掉一個菜瓜布，然後用下一個菜瓜布再逼在野黨再倒閣？這種陽謀

