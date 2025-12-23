政院遞橄欖枝 爭取民眾黨支持

行政院提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主委，游23日表示，接受提名時已經覺悟，這是苦差事、跳火坑。（本報資料照片）

行政院提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員，游23日表示，接受提名時已經覺悟，這是苦差事、跳火坑，不是爽缺更不是肥缺，但他將不計毀譽接受最嚴厲的考驗。民進黨內人士認為政院藉此向立院遞出橄欖枝，尤其瞄準爭取民眾黨支持，「這是妥協名單，如果連這樣都無法過，後面也不用說了」。

行政院22日公布將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另提名5位委員。游盈隆昨在臉書發文表示，基於當前時局困頓，社會苦悶，人心浮動，如果此時出來能為台灣做點有意義的事也值得的心情，才接下這重擔。

廣告 廣告

游盈隆政治經歷完整，不只是民調專家，擘劃民進黨民調系統，還曾代表民進黨在花蓮參選縣長及立委，曾任陳水扁競選總部副總幹事、陸委會特任副主任委員，並兼任海基會副董事長兼祕書長、中選會委員、新境界文教基金會民主憲政小組召集人等。

不過，游也多次公開批評民進黨，不僅在大罷免時期批評「沈伯洋是民進黨之恥」、蔡英文總統時期，六都提名卻沒收初選是「官逼民反」、批民進黨執政一再喊在野為何不倒閣「非常丟臉」等，這次被提名，被視為是賴政府對在野黨釋出的橄欖枝。

黨內人士指出，以目前立法院政黨結構，名單要想過，需要民眾黨支持；過去民眾黨和時代力量的支持者，比較靠向民進黨光譜，所以民眾黨的參選者都會拉到民進黨的票，但現在白營影響的是國民黨，所以必須改變思考。

他舉例，就像過去陳水扁時期民進黨和新黨合作一樣，這次中選會人事同意權一定要民眾黨支持，因此必須提白營不會拒絕的人，例如游盈隆，才有可能過關。