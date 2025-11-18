政院邀地方政府研商財劃法 主計總處：少數縣市持保留意見

行政院預計將於20日院會通過《財政收支劃分法》修正草案，行政院今日(18日)由國家發展委員會、主計總處與財政部，邀請各地方政府財主機關說明中央未來對地方自治事項及財政協助架構。會中，討論明年度中央政府總預算時，少數獲統籌分配稅款較多直轄市及縣市政府持「保留意見」外，其餘多數支持；對於事權分配，地方政府盼需人力支援與財政分級不變等意見。

主計總處表示，為完善行政院版財劃法規劃內容， 財政部多次邀集地方政府討論中央統籌分配稅款分配指標及權重，中央對地方的財源協助，主要區分為以下三個類別，首先是「基本財政需要額」，財源將透過中央統籌分配稅款，優先填補財政弱勢地方的缺口。目的是保障地方能執行如學校水電費等維持基本服務水準的常態職責，體現區域間的均衡性。

其次，是「一般性補助款」，用於支持地方的社福、教育和基礎設施等經常性事務，會按相關指標設算分配。最後，具政策導向的「計畫型補助款」，聚焦於配合國家重大政策、因應區域發展及需中央引導的項目，如整體治水防洪或示範性優質公廁，並將依地方財力級次實施分級補助。

主計總處表示，儘管中央詳盡地舉出公廁改善和疏濬清淤等不同財源混合支應的案例，試圖說服地方，會議經過充分討論後，多數縣市對這項事權劃分原則表達支持，顯示中央的「分層次補助」確實爭取到基層縣市的認同。

不過，主計總處指出，當討論明年度總預算時，獲配中央統籌分配稅款較多的直轄市及縣市，仍表達「保留意見」。這些地方政府在會中也提出三項關鍵前提，要求中央必須納入修法承諾。首先，地方政府要求三項財源（統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助款）的總額，絕不能低於今年度(114年度)實際總和，以防財源遭到稀釋。第二，針對已核定的計畫型補助經費，中央必須維持穩定、不得任意變動。最後，地方強調必須落實權責相符，要求中央在事權下放的同時，必須同步配合補足所需的人力配置，並且維持現行的財力分級制度不變。

行政院相關部會於會後回應，將虛心聽取地方政府的意見與前提，並承諾在後續修法評估中進行深度研議，目標是推出一個能更全面平衡中央與地方財政權責，並具備高度可行性的《財劃法》修正版本。