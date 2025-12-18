政院釀憲政僵局？綠委嗆藍白快做這事

▲民進黨立委沈發惠說，憲政運作遇到僵局，但僵局是藍白造成的，最關鍵的就是修改《憲法訴訟法》，讓憲法法庭無法運作，現在要解決僵局，就是再改回《憲法訴訟法》。（圖／翻攝沈發惠臉書）

[NOWnews今日新聞] 立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例。民進黨立委沈發惠說，憲政運作遇到僵局，但僵局是藍白造成的，最關鍵的就是修改《憲法訴訟法》，讓憲法法庭無法運作，現在要解決僵局，就是再改回《憲法訴訟法》。

沈發惠在立法司法法制委員會質詢指出，《憲法》設計初衷即在三權分立與制衡，行政、立法、司法各自擁有牽制與監督權力，這是現代民主憲政的基本架構，也是討論副署權的理論基礎，我國憲法雖號稱五權憲法，但核心仍是行政、立法、司法三權互相制衡。

沈發惠說，立法院擁有立法權與對行政權的監督權，包括不信任案與提案權等；行政院則有復議權、被動解散國會權等制衡工具。副署權是否屬於行政權對立法權的制衡手段，是此次爭論核心。沈發惠指出，行政院長過去歷史上已有不副署先例，此非違憲。

沈發惠回顧副署權演變歷程指出，《中華民國憲法》本文第37條最初設計行政院長對總統副署，彰顯內閣制精神，但隨著蔣經國時期與後續歷任總統，副署權遭閹割。1994年第三次修憲後，人事任命不再需副署，1997年修憲進一步降低行政院復議門檻，使制衡工具實質弱化。沈發惠強調，歷史脈絡顯示行政院長拒絕副署具有法理依據，並非首次發生。

針對本次卓榮泰不副署案，沈發惠指出，行政院認為法律存在違憲疑慮，因此採取不副署方式行使制衡。他說，行政權並非擁有最終違憲審查權，但可以對法律存疑提出異議，最終仍由憲法法庭裁定。歷史上國際案例亦存在行政部門拒簽法律的先例，行政院此舉符合憲政設計，屬合法行為。

沈發惠並指出，當憲法法庭及相關審查機制遭立法院或其他因素阻斷時，行政院仍有其他制衡手段，例如不信任案。若不信任案通過，行政權自然受到限制，保障制度運作不致失衡。他強調，副署權及覆議權在憲法架構中具有重要功能，而卓榮泰此次不副署，乃在合法、制度內行使行政權力，並非違憲或濫權行為。

