政院重啟公地放領 卓榮泰：落實土地正義

行政院長卓榮泰今日(27日)院會中裁示重啟公地放領政策。卓榮泰表示，推動此政策的核心在於「土地正義」與「保障人民財產權」，政府有責任將農地歸還真正耕作的農民，並以制度化方式兼顧國土保育與農民權益。

政府為扶植自耕農，自1948年起推動3階段「公地放領」政策，釋出超過125萬公頃公有土地，讓農民以分期方式取得耕地所有權。不過，在921地震及多起大規模風災後，基於國土保育考量，政府自2008年起全面停辦，至今已17年。行政院長卓榮泰在今日行政院會中裁示重啟公地放領政策。

卓榮泰指出，行政院已在今年5月核定以宜蘭大南澳台拓地作為示範區，賴清德總統也在21日前往彰化西州了解進度，並公開表示政府將協助農民解決長期懸而未決的土地問題。卓榮泰表示，農民長年辛勤耕作、守護土地，政府必須以具體行動回應他們超過17年的期待。

根據內政部報告指出，行政院自去年8月起研議政策重啟方向，最終在「依法行政、信賴保護、國土保育」3項原則下決定重啟國有平地耕地及國有邊際養殖用地2類土地放領。

依內政部清查結果，全國符合放領條件的土地約2,000公頃，涉及14縣市國有耕地8,023筆、7縣市邊際養殖地279筆，預估最多將有4,445名農民受惠。符合資格者須為1976年9月24日前與政府訂約、且至今仍持續承租的自耕農，同時不得位於國土保安區、國家公園或其他受保育限制區域。

行政院也責成內政部、財政部與地方政府密切合作，盡速完成租約清查、審議、限刊與分割等程序，再公告受理農民申請。農民繳清價款後，即可取得土地所有權。內政部強調，政府將確保作業流程一貫化與標準化，讓農民與養殖漁民都能得到充分協助。

卓榮泰表示，中央亦尊重地方自治，地方所有耕地與養殖地是否比照辦理，將由各地方政府依權責自行決定。他並再次強調各部會務必全力投入，讓政策重啟不只是行政措施，更是回應農民世代付出的具體承諾。