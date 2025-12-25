政院駁從未成立少子女化辦公室說法 民眾黨批偷換概念、強辯欺騙國人

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（25）日稱少子女化辦公室從沒成立過，行政院稍早回應「衛福部早在2017年就成立任務編組性質的少子女化對策辦公室」。對此，民眾黨也發出回應，痛批政院發言人李慧芝偷換概念，「人家在講『行政院』，妳扯『衛福部』」，陳時中說之後由行政院接手，結果「少子女化辦公室」拉高層級喊得震天價響，卻只有幾位政務委員 不定時、不定期召開，沒有「跨部會整合」，更沒有定期追蹤政策績效，搶救少子化，搶救到全世界「生育率倒數第一」。

黃國昌今出席台灣未來帳戶記者會，稱少子女化辦公室從沒成立過。（圖／民眾黨提供）

民眾黨表示，8年砸了4484億，把台灣生育率弄到全球最後一名，行政院還好意思強辯、欺騙國人，民進黨官員的臉皮，真的厚到不可思議。

民眾黨指出，今天在「台灣未來帳戶TFA記者會」，黃國昌主席揭開行政院從未成立少子女化辦公室的真相，震撼國人，行政院發言人李慧芝趕快發布聲明辯稱「衛福部」早在2017年就成立任務編組性質之「少子女化對策辦公室」，2018年拉高層級，「在行政院主導下，提出少子女化對策計畫」，「跨部會合作」方式推動各項生育支持政策。

民眾黨批李慧芝偷換概念，人家在講「行政院」，李扯「衛福部」，而且發言人說的衛福部少子女化辦公室，只成立短短半年就沒了，陳時中說之後由行政院接手，結果「少子女化辦公室」拉高層級喊得震天價響，卻只有幾位政務委員 不定時、不定期召開，沒有「跨部會整合」，更沒有定期追蹤政策績效，搶救少子化，搶救到全世界「生育率倒數第一」。

民眾黨稱，行政院發言人還使出嫁禍卡，說行政院預計還要推出「好孕3方案」，包括「擴大生育補助」等政策增加生育率，「卻因為立法院未審總預算，影響廣大生育家庭權益」。民眾黨批民進黨行政部門自己無能，就像無賴一般凡事推給立法院，民眾黨立法院黨團在研擬政策時，即向行政院調閱「少子女化辦公室」相關會議資料，卻只得到「行政院從未成立專責辦公室」的回應，政院也沒有整理相關會議記錄、沒有追蹤成效，或落實政策檢討，8年以來執行力如此低落，行政院還好意思推給明年總預算未審定？

民眾黨抨擊，行政院的「拉高層級」，高到虛無縹緲，面對國安危機，卻沒有專人專責，政客無能卸責拖垮國家。審計部早在2022年開始點出因應少子化，行政院只會砸大錢、部會多頭馬車的不堪，前幾天剛出爐的「立法院預算中心報告」更指出：少子女化對策計劃早淪為大撒幣，邊際效益遞減的警訊已浮現，許多計畫項目，例如「兒童教養補助」預算執行率竟未達75%，有錢沒人領 ！

民眾黨稱，行政院有時間強辯，凡事推給在野，也改變不了民進黨執政無能、拼生育率拼到全球最後一名的事實，奉勸好好解決問題，別再當只會甩鍋說謊的甩手掌櫃！



