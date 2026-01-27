政院鼓勵增設屋頂太陽能 從公部門、國營機關做起

行政院副院長鄭麗君表示，「我們公部門要自己率先做好屋頂型太陽光電的工作。根據經濟部的盤點，我們公部門包含國營事業，屋頂型太陽光電從已建置跟未來潛在可建置的，總量可以超過1GW，這是非常重要的一個目標。」

出席致詞的行政院副院長鄭麗君指出，內政部在去（2025）年也通過法規，未來未來1000平方公尺以上的建築物將強制增設屋頂型太陽光電，今年8月正式上路。

鄭麗君也進一步提到，在協助老舊建築提升安全時，也鼓勵增設屋頂型或立面型太陽光電，除了可以增加收入，未來也研議優先提供公共設施或家戶來使用。