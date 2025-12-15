政院「不副署、不公布」財劃法 綠營高市長初選選將表態力挺

行政院提《財政收支劃分法》覆議案，遭藍白以人數優勢否決，傳出府院高層已拍板將採取「不副署、不公布」作為，對此，有意角逐民進黨高雄市長初選提名的立委賴瑞隆力挺行政院採取「不副署、不公布」等手段來阻止財劃法執行。（洪浩軒攝）

行政院提《財政收支劃分法》覆議案，遭藍白以人數優勢否決，傳出府院高層已拍板將採取「不副署、不公布」作為，對此，有意角逐民進黨高雄市長初選提名的立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑等人均力挺行政院採取「不副署、不公布」等手段來阻止財劃法執行。

「支持行政院不副署，捍衛高雄權益！」賴瑞隆15日舉辦記者會表示，藍白通過的財劃法不僅違憲，也是重北輕南、重藍輕綠違反區域公平正義的財劃法，所以他支持行政院採取不副署的方式來確保高雄權益。

賴瑞隆痛批，國民黨立委柯志恩在財劃法議題上已5度背叛高雄人，也不敢向國民黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁反映高雄人的心聲，這樣有什麼資格參選高雄市長，他呼籲柯志恩在「憲政歷史時刻」應出面表態，勿再以黨意凌駕高雄權益。

「我也支持行政院不副署惡法的決定！」邱議瑩表示，藍白從過去到現在，不斷做出毀憲亂政、毀滅國家的動作，癱瘓憲法法庭，甚至修惡法，讓國家的財政、公平正義受到非常大的挑戰和威脅，所以她支持行政院提出相對應的做法，希望能夠維持國家的憲政秩序，把國家導入正軌。

許智傑認為，失控的藍白國會，架空行政、司法、監察權，把國會權力擴充到無限大，引發憲政危機，行政權也該有相對應的手段，撥亂反正，而非讓國會為所欲為，因此，黨內有許多討論，未來「不副署」確實是可以考慮的選項。

高雄綠營議員也紛紛發聲，由高市議會民進黨議員組成的南方問政聯盟15日宣布在各自服務處開設電子連署站，邀請市民朋友攜帶自然人憑證（IC卡）一起連署「搶救憲法法庭」，希望讓憲法法庭恢復正常運作，並回到「該審就審、該裁就裁」的憲政軌道。

