政院「不副署、不執行」法案 媒體人：這叫民主還是獨裁

樊啓明直言，不論卓榮泰(右)不副署法案，或賴清德(左)不公布法案，都違反憲法義務。（示意圖／資料照／黃世麒攝）

傳府院高層拍板對藍白新修的財劃法採「不副署、不公布」。綠委提到，賴清德便當會結論是，「不副署」或「副署之後不執行」都不違憲。媒體人樊啓明強調，賴沒有口袋否決權，法案通過後必須公布，無權扣留。如果照綠營論述可片面讓立法權歸零，這叫民主還是獨裁？

樊啓明今(14日)發文表示，要討論財劃法「不公布、不副署」爭議前，來先複習一下中華民國憲法規定的基本原則，中華民國憲法第2條規定：中華民國之主權屬於國民全體。中華民國憲法第62條規定：立法院為國家最高立法機關，由人民選舉之立法委員組織之，代表人民行使立法權。民主法治國家運作起點：在憲法之下，立法委員代表人民立法，非民選機構的行政院必須依法行政。

樊啓明強調，根據中華民國憲法，公布以及副署立法院通過的法律，這不是選擇題，而是必須執行的「義務」。

樊啓明指出，賴清德沒有美國總統的「口袋否決權」（置之不理），中華民國憲法第72條寫得很清楚：「立法院法律案通過後，總統『應』於收到後10日內公布之」。總統的公布只是程序上的最後一哩路，「應」字在法律上意義代表「必須」，賴清德無權扣留。

樊啓明直言，行政院長卓榮泰覆議輸了就得認，覆議案在立法院被否決了，根據憲法增修條文規定，行政院長「即應接受該決議」。這裡的「接受」，包含完成後續的行政程序（即副署與執行），不副署就是違反憲法義務。

樊啓明質疑，民進黨政府為了對抗在野黨佔多數的國會，說是要創下憲政首例，比較遺憾的還有學者也甘於擔任跑龍套的洗地角色，就問如果綠營論述成立，是否就意味著行政權可以片面讓立法權歸零，立法院還需要存在嗎？這叫民主還是獨裁？

