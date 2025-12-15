政院「不副署、不執行」財劃法！ 蔣萬安：憲政原則應該執行

府院高層拍板擬對《財劃法》採取「不副署、不公布」，行政院長卓榮泰更稱要善盡民主憲政守門人的職責，引發討論。對此，台北市長蔣萬安今天表示，「依照憲法以及憲政原則，行政院就應該要執行。」

立法院日前否決行政院所提財劃法覆議案，法界及綠營內部對於不副署或副署不執行意見分歧。兼任黨主席的賴總統上周五召開便當會，聽取黨籍立委及法界人士意見後，朝向定調「不副署」。

據悉，有學界人士主張政院可以有「副署、不執行」的空間，主因財劃法攸關行政院編列預算的行政權，而立法院侵害行政權，可以暫不執行等待釋憲結果再決定是否編列，就像軍人待遇條例一樣，「副署、不執行」屬合法合憲。但行政院會就不副署（不公布）、副署但不執行，擇一對外公布。

針對《財劃法》議題，蔣萬安今天受訪時回應，「依照憲法以及憲政原則，行政院就應該要執行」。

