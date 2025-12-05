政院：不會執行違法財劃法 盼立院亡羊補牢通過政院版

（中央社記者賴于榛台北5日電）財政收支劃分法覆議案遭藍白否決，行政院今天表示，窒礙難行的法律不會因此變得可行，行政院不會、也不能執行違法的法案，期盼立法院亡羊補牢，儘速審查行政院版財劃法，讓國家財政體制回到正軌。

行政院對立法院11月14日三讀修正財劃法部分條文提出覆議案，立法院會上午記名投票表決，在藍白人數優勢下，覆議案以59票反對、50票贊成，遭到否決。

行政院發言人李慧芝透過媒體群組表示，11月14日三讀的財劃法版本，立法院在通過前沒有討論，在行政院提出覆議後，立法院又不給討論，不僅程序上不民主，甚至也不顧財劃法所影響的民生福利。

廣告 廣告

李慧芝說，窒礙難行的法律不會因為立法院發動表決而變得可行，行政院不會、也不能執行違法的法案。

李慧芝轉述，行政院長卓榮泰表示，真理越辯越明，立法院不經過質詢就是不想讓民眾瞭解真相，而政院在覆議理由中，已明確指出再修惡版將使總預算舉債占比高達17.1%，超出「公共債務法」法定債限15%，政院無法違法編列預算。

除此之外，卓榮泰說，11月14日三讀版本要求一般性補助款不得低於一定金額、計畫型補助款不得低於一定比率，且延續性計畫不得終止或變更補助金額，都違反憲法第70條，更侵害行政院預算權，影響政府財政健全及中央施政決策、推動權限。

李慧芝表示，目前經立法院否決的8項覆議案中，有3案的覆議理由已分別獲得憲法法庭判決以及立法院事實上的承認，包括立法院職權行使法以及刑法經判違憲，新版財劃法也的確因為公式錯誤導致345億元無法分配，立院還必須再次修法調整公式，這些都是行政院期望立法院邀請卓榮泰說明覆議理由的原因。民眾有權了解國家財政所受的衝擊，以及地方發展失衡的真相。

李慧芝說，政院呼籲立法院亡羊補牢，儘速審查政院版的財劃法，讓國家財政體制回到正軌。（編輯：萬淑彰）1141205