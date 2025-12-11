政院：不會執行違法財劃法 總預算案應速審

（中央社記者賴于榛台北11日電）行政院所提財劃法覆議案遭藍白否決，行政院今天說，執行立法院11月14日通過再修惡版的財劃法將違反公共債務法，公務員不能違法，行政院也不能違法編列預算，因此希望立法院儘速審議共識度最高的政院版財劃法，以及通過中央政府總預算案，讓國家發展跟公共建設持續接軌。

立法院近日否決行政院所提財劃法覆議案，也尚未將明年度中央政府總預算案交付委員會審查。對於後續施政衝擊，行政院發言人李慧芝上午在行政院會後記者會表示，執行11月14日再修正的惡版財劃法將違反公共債務法，公務員無法違法，因此政院也不能違法編列預算。

她說，行政院是憲政機關，必須守護憲政體制，對於立法院公然違反憲法第70條，侵害行政院預算權，行政院無法接受也無法認同。

李慧芝強調，行政院跟財政部一定會依法行政，不會做違法違憲的事情，且財政部長莊翠雲昨天也說明，財劃法是財政基本法，行政院版財劃法修法也是共識度最高的版本，希望立院儘速審議。

談到總預算案尚未審議通過的衝擊，李慧芝表示，整體新興計畫，包含明年起的4年新台幣1000億元治水預算也會受到影響，目前正持續盤整受衝擊的規劃；減稅減負擔、健康台灣、均衡台灣、打詐、婚育宅、0歲到6歲國家養2.0等都是政策亮點，希望明年可以順利接續展開。

她說，總預算案送到立法院已經4個月，目前距離年度結算只剩下20天，希望立法院儘速審議，讓國家發展跟公共建設可以持續接軌。

媒體追問，是否考慮比照美國政府關門作法，反制在野黨。李慧芝說，美國政府跟台灣政府的制度不一樣，美國行政部門若未經過預算授權，無法支出預算，但台灣按照預算法，預算要是未在法定期限內完成審議，是可以動支前一年度的必要經費。

李慧芝重申，立法院必須盡速審議明年度的中央政府總預算案，以及院版財劃法修法草案，才能讓國家財政長治久安。

立法院會11月14日三讀修正通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。（編輯：謝佳珍）1141211