政院：中共公務船假執法真擴權 續以實際行動嚇阻

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（中央社記者賴于榛台北11日電）日菲將啟動專屬經濟區（EEZ）談判，中共公務船以此為由侵擾台灣東部海域。行政院今天說，中華民國與中華人民共和國主權互不隸屬，中共不斷侵擾台灣周遭海域自由航行的船隻，是「假執法、真擴權」，台灣將持續以實際行動嚇阻。

海巡署日前表示，中共公務船近日以日菲談判為名義，在台灣東部海域對外籍商船廣播詢問，假冒有管轄權，遭海巡艦艇嚴正警告。

行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會表示，近期中共不斷侵擾周遭海域自由航行的船隻，但中華民國與中華人民共和國主權互不隸屬，中共無權介入涉及台灣主權或是管轄權的議題，也呼籲國際社會共同關注中國在台海周遭的挑釁、企圖破壞區域和平、挑戰國際秩序等行為。

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李慧芝說，中國海警船侵擾行經台灣周邊海域的外籍商輪，這種「假執法、真擴權」的行徑是在破壞區域和平穩定，政府會持續運用聯合情監偵手段密切掌握中國公務船動態，並以實際行動嚇阻中國騷擾航行船舶的舉動。

對於中國公務船假冒有管轄權，海委會海巡署副署長謝慶欽補充表示，中國這是假執法、真騷擾，違反國際法跟海洋法國際公約。海巡署當時全程派艦艇監控、強勢驅離，破解中國營造管轄權的假象，且雙方都有對商貨輪廣播，部分商貨輪有回應。

謝慶欽指出，中國不斷利用灰色侵擾、認知作戰營造管轄權假象，海巡署已經做好萬全準備，持續採取必要手段捍衛主權。

至於日菲將啟動專屬經濟區（EEZ）談判一事，外交部亞東太平洋司長林昭宏在記者會說明，基於「維也納條約法公約」及國際司法判例，日菲相關劃界談判與結果，均不影響台灣依國際法、海洋法所享有的主權利益，也不影響台灣與日菲既有的合作協定。

他表示，台灣未曾要求加入談判，但已經向日菲表明，日菲雙方未來如進行相關談判，應充分顧及台灣與相關海域權益重疊的事實與權益，並與台灣保持溝通協商，「台灣作為相關海域權益當事方，各方任何協商談判皆不得損及台灣權益及利益」。（編輯：萬淑彰）1150611