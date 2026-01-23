政院、中選會來拜會卻遲到 傅崐萁：賴清德什麼時候喝大和解咖啡？

國民黨團總召傅崐萁與來拜會的中選會委員被提名人逐一致意。 圖：黃建豪／攝

[Newtalk新聞] 行政院秘書長張惇涵今（23）日率中央選舉委員會委員被提名人拜會立法院朝野黨團，下午 3:20 分拜會國民黨團，眾人到場後，唯獨黨團總召傅崐萁遲到約 5 分鐘才到場，傅崐萁致詞則喊話，希望這一次中選會被提名人在立法院行使同意權，是朝野合作的開始，更希望的是，總統賴清德什麼時候要跟國民黨、民眾黨喝大和解咖啡？

傅崐萁表示，他們很高興看到，自從 2024 年 5 月 20 日賴清德就職中華民國總統之後的這 1 年 8 個月任期內，第一次跟在野黨做國家重要人事的溝通；畢竟，執政者是一個少數黨，而國會是代表全國基層百姓的民意來監督國政，對於各個相關需要經過人事同意權的國家重要崗位過去的前總統陳水扁、蔡英文都有跟在野黨做溝通與人事推薦，但賴清德執政後，卻把朝野溝通的門給關起來了，一意恣意孤行。

傅崐萁再表示，唯獨此次中選會人事，是經過朝野共同推薦，今天看到中選會主委被提名人游盈隆及其他被提名人來到立法院，國民黨團誠摯歡迎，也希望接下來的審查過程，所有被提名人能在立法院本於專業、誠實，為國為民、謹守中華民國所有制度的底線，不僅要尊重中華民國法治，更要依法行政。

傅崐萁接著提到，執政者應跟在野黨同心協力，在野黨正是執政黨的後盾，對外談判的時候腰桿才能挺直，真正為國人爭取最大權益。此次台美貿易盤判所達成的 5,000 億元美元對美投資與信用保證就是很清楚的例子，日韓傾舉國之力，朝野共同帶著企業跟美國談判，日對美投資是 GDP 的 12%、韓對美投資是 GDP 的 18.8%，台對美投資卻達 GDP 的 62%，這會讓國內民生、教育、經濟發展都受到空前挑戰，他們希望賴清德第一次來傾聽民意，在野黨願意做賴清德堅強的後盾。

傅崐萁更喊話，希望這一次中選會被提名人在立法院行使同意權，是朝野合作的開始，更希望的是，賴清德什麼時候要跟國民黨、民眾黨喝大和解咖啡？他們恭候也拭目以待；另對於行政院長卓榮泰要跟在野黨辯論，他們也隨時恭候，相信對國人對現在政局的瞭解是有幫助的。

