政院：企業若在美營運 訓練當地勞工很自然

美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)接受媒體訪問時指台灣將會訓練美國勞工，目標是將供應鏈轉移到美國。對此，行政院發言人李慧芝今天(4日)回應表示，台、美沒有對此交換意見，但她指出，企業若到美國生產，在當地訓練勞工也是很自然的事。

台美關稅談判進入最後階段，外傳台灣可能透過協助訓練美國勞工換取美方降低關稅，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮1日在立法院否認此說法，表示未答應美國要幫忙訓練技術人員，且未在談判條件中。

美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)3日接受美國財經媒體CNBC採訪時，指台積電宣布將增加投資1,000億美元，總投資額達1,650億美元。美光科技(Micron Technology)及德州儀器(Texas Instruments)也將追加投資。他更表示台灣會訓練美國勞工，指「在美國生產半導體及藥品，訓練美國人從事這些工作。讓整個供應鏈都留在美國。這就是我們全部的目的。」

對此，行政院發言人李慧芝回應表示，台、美沒有對此交換意見，但她也指出，企業若到美國生產營運，在當地訓練勞工是很自然的事。

李慧芝表示，行政院台美經貿工作小組秉持賴清德總統與行政院長卓榮泰的指示，正全力推進跟美國的談判磋商，爭取合理、有利的對等關稅稅率及232條款的關稅優惠待遇，若有進展，會適時對外說明。(編輯：宋皖媛)

