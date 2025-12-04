政院：企業若在美生產營運 在當地訓練勞工很自然

（中央社記者賴于榛台北4日電）台美關稅談判處於最後階段，行政院今天重申，台美磋商並未對訓練勞工交換意見，不過，企業到美國生產營運，若在當地訓練勞工，也是很自然的事。

對於台灣協助訓練美國勞工是否為關稅談判項目之一，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮1日在立法院答詢時曾說，並未答應美國協助訓練技術人員，這不在談判條件之中。不過，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）受訪時則提到，台灣當然會協助訓練美國勞工。

行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會表示，行政院台美經貿工作小組秉持總統賴清德與行政院長卓榮泰的指示，正全力推進跟美國的談判磋商，爭取對台灣合理、有利的對等關稅稅率及232條款的關稅優惠待遇，若有進展，會適時對外說明。

媒體詢問，訓練美國勞工是否為新的談判條件。李慧芝說，楊珍妮已經說明，目前台美磋商中沒有針對訓練美國勞工交換意見，不過，企業到美國生產營運，若在當地訓練勞工，也是很自然的事。

對於盧特尼克指台灣目前在美國的投資總額已達3000億美元，達成關稅協議後還會更高。李慧芝表示，美方提到的3000億美元半導體投資，並不是專指台灣，而是加總包括台積電、美光、德州儀器等先前已經宣布投資美國的半導體公司。（編輯：謝佳珍）1141204