政院：停砍年金將大幅增加政府支出 將視釋憲結果執行

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（中央社記者賴于榛台北11日電）立法院會去年三讀通過停砍公務人員與公教人員年金相關法案，考試院銓敘部近日指公務人員補發年金將於8月1日完成。至於公教人員是否跟進，行政院今天表示，此案正在釋憲程序中，希望憲法法庭儘速做出裁決，讓行政團隊作為執行的最後依據。

立法院去年12月三讀通過「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第37條、第38條及第67條暨「公務人員退休資遣撫卹法」第37條、第38條及第67條等攸關自民國113年起停砍年金相關法案總統府公告生效後，行政院、考試院、民進黨立院黨團等陸續聲請釋憲。

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針對退休公務人員部分，銓敘部近日表示，退撫法修法條文未指定生效日期，因此依法應自民國114年12月28日生效，去年12月28日至今年7月31日應補發退休金差額，最遲今年8月1日補發完成。

外界關注退休公教人員是否跟進補發，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，立法院對年改所做的調整將大幅增加政府支出，政院尊重考試院的審定權，教育部也已經收到銓敘部的公文，但法案目前在釋憲程序中，政院希望憲法法庭儘速做出裁決，藉以作為行政團隊執行的依據。

李慧芝強調，政府照顧軍公教立場不會改變，自2016年就四度為軍公教加薪，2025年也調增國軍5項加給，年增經費達新台幣146億元。

媒體關注軍人待遇條例、警察人員人事條例修法進度，李慧芝說，政府非常重視軍公教待遇、制度與福利支持，未來會在體制健全、法制完備、公平衡平原則下持續檢討精進，也已經指示國防部針對現行軍人待遇福利措施提出完整具體檢討；警察人員人事條例部分，則是請相關機關在符合體制與法制情況下，持續與立法院溝通協商、尋找可行方案，研議更加合理、反映物價的待遇調整方式，更貼近公務體系實際運作的加給調整方案。（編輯：林淑媛）1150611